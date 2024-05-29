Спикеры и программа конференции WIRE PLAZA

С 4 по 6 июня 2024 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» состоится международная специализированная выставка проволочной и кабельной промышленностей WIRE. На предстоящем мероприятии гостей ожидает трехдневная конференция WIRE Plaza с участием экспертов, аналитиков, а также специалистов по инновациям в отрасли.

Первый день WIRE Plaza будет посвящен актуальным вопросам состояния индустрии, господдержке и законодательным инициативам, ценообразованию на металл и изоляцию, вторсырью и новым материалам. В секции «Проволки, кабели и метизы: сегодня и завтра» выступят Ольга Шестель из Бюро стратегического маркетинга и брендинга «Динамика», Станислав Чернов из Фонда развития промышленности и другие. Раздел «Металл и изоляция» включит доклады Алексея Ковтуна и Алексея Чижикова из «РА Русмет», Даниила Баранова из «СИБУР» и Вадима Корабельникова из «Интернейшнл пластик гайд». О прогнозах развития строительной индустрии, запросах рынка и потребителей, а также цифровизации расскажут в блоке «Перспективы потребления проволоки, кабеля и метизов» Александр Неклюдов из «НОПРИЗ», Константин Плотников из «НОНСТРОЙ», Игорь Сарычев из «ИНРАСП ЭКСПЕРТ» и Денис Пронин из ЦНИИП Минстроя России.

Второй день конференции раскроет вопросы цифровой трансформации, устойчивого развития, качества и безопасности кабельной продукции, потенциала b2b маркетплейсов и кадров. В рамках блока «Самообеспечение» выступят Никита Филатов из «РЫВОК» и Дмитрий Стукалов из «РА Русмет». В секции «Циркулярная экономика логистика и кадры» примут участие Илья Федоров из «Корпорации Экополис», Виктория Глушенко из «Экостандарта», Георгий Властопуло из «Оптималог» и Наталья Журова из «Природные ресурсы и Химия». В разделе «Стандарты, сертификация и качество» выступят Павел Юшков из Solidsert.ru, Дмитрий Горелик из «Честного знака», Дмитрий Марканов из «Патентус» и другие.

Третий заключительный день конференции будет полностью посвящен теме аддитивных технологий в сфере производства проволоки, кабеля и метизов. Эксперты затронут вопросы преимущества АП в промышленности, высокоскоростной печати полимерами, использования EBM-технологий, а также поделятся опытом внедрения VoxelDance Additive при подготовке к 3D-печати и другим. В программе примут участие Борис Бычков из i3D, Сергей Благинин из 3Dlife, Константин Лежнев и Кирилл Большаков из AM.TECH, а также Михаил Кулик и Алексей Комаров из 3D Vision.

Проволочная и кабельная индустрии сталкиваются с новыми вызовами и возможностями. Международная выставка WIRE поможет найти ответы на многие вопросы, а дискуссии в рамках конференции дадут возможность обменяться мнениями о том, как развивается и справляется с новыми вызовами локальный рынок.

WIRE входит в альянс выставочных проектов, проводящихся параллельно в ЦВК «Экспоцентр»: Литмаш, Металлургия, Трубы (организаторы – «Экспо Фьюжн» и «Металл-Экспо») и Металлоконструкции (организатор – «Металл-Экспо»).

ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ

Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE состоится с 4 по 6 июня 2024 года в павильонах Форум и №3 ЦВК “Экспоцентр” в Москве.