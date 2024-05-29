IEK GROUP планирует запуск производства в Калужской области

IEK GROUP расширяет свои производственные мощности: в конце 2024 года планируется открытие предприятия в городе Балабаново, Калужской области. Завод будет выпускать металлические кабеленесущие системы — лотки всех типов и аксессуары к ним, включая полную номенклатуру лестничных лотков.

Для реализации этих целей компания приобрела промышленный объект площадью 20 000 квадратных метров в городе Балабаново. На данной площадке ранее размещалось производство компании «Венталл», долгое время выпускались все виды металлоконструкций, включая сложные мостовые конструкции. Старт нового производства на площадке планируется до конца 2024 года. Сумма инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей. На предприятии планируется создать более 500 рабочих мест.

Михаил Горбачев, исполнительный директор IEK GROUP:

«Ежегодно в развитие производства компания инвестирует более 50% прибыли. Мы постоянно наращиваем мощности и увеличиваем долю локализованной продукции. Спрос на нашу продукцию постоянно растет, особенно явно это стало после ухода европейских брендов. Мы увеличили количество смен, ряд предприятий работает в круглосуточном режиме. Но этого недостаточно. Поэтому планируем в 2024 году открыть новые производственные площадки».

Металлические лотки — востребованный продукт, который применяется для прокладки кабельных линий в промышленности, сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли, при строительстве жилых, коммерческих и инфраструктурных объектов. IEK выпускает металлические лотки с 2009 года. В 2023 году компания произвела около 11 млн погонных метров металлолотков различных видов и более 3 млн аксессуаров к ним. Запуск производственного комплекса в Калужской области позволит компании увеличить объем продукции на 70% уже к 2027 году.

Ежегодно на российских производственных площадках IEK GROUP выпускается свыше 350 млн изделий, ассортимент продукции насчитывает уже более 33 000 наименований. В прошлом году был запущен завод по выпуску кабеля витая пара (LAN-кабель), который реализуется под брендами ITK и GENERICA, принадлежащими IEK GROUP. Сделкой 2023 года также стало приобретение компанией российских активов французской Legrand Group, в том числе завода «Контактор».

Выручка российских предприятий IEK GROUP составила более 46 млрд рублей, а штат сотрудников вырос до 4200 человек. Комплекс в Калужской области станет 11-й производственной площадкой компании, в дополнение к предприятиям в Московской и Тульской областях, Казани, Новосибирске, Ульяновске, Санкт-Петербурге.