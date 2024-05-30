Глава государства подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Федеральный закон принят Государственной Думой 6 мая 2024 года и одобрен Советом Федерации 22 мая 2024 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом расширяется перечень заказчиков, осуществляющих закупки товаров (работ, услуг) закрытыми конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Федеральным законом к числу таких заказчиков отнесены Госкорпорация «Роскосмос», подведомственные ей государственные учреждения и государственные унитарные предприятия, а также государственные, муниципальные бюджетные учреждения, государственные, муниципальные автономные учреждения, государственные, муниципальные унитарные предприятия и иные юридические лица, в случае если они осуществляют закупки от лица заказчиков, применяющих закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Кроме того, устанавливается, что закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) применяются юридическими лицами при осуществлении ими закупок за счёт средств, предоставленных из федерального бюджета в рамках договоров (соглашений) о предоставлении субсидий или бюджетных инвестиций, содержащих условие о применении таких способов.

Помимо этого закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) используют юридические лица при осуществлении закупок за счёт средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рамках договоров (соглашений) о предоставлении субсидий или бюджетных инвестиций, если такие договоры (соглашения) заключены с юридическими лицами, которые сами обязаны осуществлять закупки названными способами.