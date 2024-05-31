Электромобили и низкоуглеродная энергетика – включая ВИЭ, хранение энергии, производство водорода и строительство линий электропередач – становятся всё более значимыми сегментами рынка цветных металлов. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доля этих отраслей в глобальной структуре спроса на литий выросла с 39% в 2021 г. до 56% в 2023 г., на никель – 9% до 15%, а на кобальт – с 20% до 30%. При этом в ближайшие годы эта доля будет расти.

Очевидным «фаворитом» рынка является литий: согласно консервативному сценарию МЭА, основанному на анализе уже действующих трендов и регуляторных норм (Stated Policy Scenario), глобальный спрос на этот металл в электроэнергетике и на транспорте увеличится в четыре с лишним раза в период с 2023 по 2030 гг. – с 92 тыс. т в год до 382 тыс. т в год соответственно. Одним из драйверов уже становится хранение энергии: например, в США в период с января 2023 г. по апрель 2024 г. ввод мощности накопителей достиг 11,1 гигаватта (ГВт) – это второй показатель среди всех объектов электроэнергетической инфраструктуры, включая солнечные панели (31,6 ГВт) и ветровые генераторы (9,6 ГВт).

Рост спроса на катодные материалы обеспечит более чем трёхкратный прирост глобального потребления никеля и кобальта в электроэнергетике и на транспорте: потребление никеля в этих отраслях увеличится в три с лишним раза в период с 2023 по 2030 гг. (с 465 тыс. т в год до 1581 тыс. т в год), а кобальта – более чем вдвое (с 64,3 тыс. т до 154,8 тыс. т). В свою очередь, потребление меди в электроэнергетике за тот же период увеличится на 50% (4,1 млн т в год до 6,1 млн т в год): здесь решающую роль сыграет модернизация старых и строительство новых линий электропередач, необходимого в условиях масштабного ввода ВИЭ и роста нагрузки на электросетевую инфраструктуру.

Увеличение спроса на цветные металлы создает новые возможности для развивающихся стран, которые доминируют в цепочке производства литий-ионных батарей. Например, Китай является крупнейшим переработчиком лития и кобальта, Индонезия – ведущим в мире производителем и переработчиком никеля; Демократическая Республика Конго – ключевым производителем кобальта; а Чили – вторым по величине переработчиком лития. При этом цветные металлы – наиболее дорогостоящий компонент накопителей энергии: если средняя стоимость литий-ионных батарей снизилась с $800 на киловатт-час (кВтч) емкости в 2013 г. до $140 на кВтч в 2023 г., то доля лития, никеля и кобальта в структуре затрат на их производство выросла с 5% до 25%.