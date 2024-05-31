АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») прошло аттестацию для включения в реестр низкоуглеродных генерирующих объектов и получил право продавать «зелёные» атрибуты электроэнергии - атомные сертификаты.



Первой атомной станцией, получившей заключение независимого Центра энергосертификации (ЦЭС), подтверждающее, что вырабатываемая электроэнергия производится с помощью чистых, низкоуглеродных источников, стала Ленинградская АЭС (г. Сосновый Бор, Ленинградская область, филиал АО «Концерн Росэнергоатом»).

Независимые эксперты ЦЭС провели аудит площадки атомной станции, и уже в июне текущего года российские компании смогут компенсировать свой углеродный след чистой атомной энергией, произведенной на Ленинградской АЭС.



В ближайшее время такую же квалификацию пройдут ещё две российские атомные станции - Калининская (г. Удомля Тверской области) и Балаковская АЭС (г. Балаково Саратовской области).

«Выбор именно этих трех атомных станций для регистрации в национальном реестре продиктован несколькими факторами, - отметил заместитель генерального директора - директор по сбыту АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Хвалько. - Во-первых, у нас уже есть контракты по этим площадкам на поставку чистой энергии для компенсации углеродного следа. Во-вторых, есть заинтересованность у партнеров именно в этих АЭС - они крупные по мощности, имеют разветвленные сети и расположены в регионах с высоким энергопотреблением. Сейчас эти три станции могут полностью покрыть потребность рынка, но если она будет расти, то мы готовы квалифицировать и другие АЭС».

Общая установленная мощность АЭС в реестре составит 9 ГВт, а ежемесячная выработка, которая может быть подтверждена и выкуплена компаниями в виде сертификатов и/или свободных договоров - порядка 1,5 млрд кВтч.



На государственном уровне атомные станции уже были признаны низкоуглеродными источниками выработки электроэнергии наравне с ветро, гидро и солнечной энергетикой в августе 2023 года. С 1 февраля 2024 года в России заработала система добровольной сертификации, и начал формироваться рынок атрибутов, подтверждающих, что потребленная компанией электроэнергия является низкоуглеродной.

«Приобретение атрибутов "зеленой" энергетики - это мировой тренд развития бизнеса, - прокомментировал Александр Хвалько. - Компании стремятся снижать свой углеродный след разными способами - модернизировать оборудование, использовать энергосберегающие технологии, внедрять материалы вторичной переработки и так далее. Подтверждение потребления чистой энергии через покупку атомных сертификатов - ещё один способ сокращения углеродного следа, а также достижения корпоративных целей декарбонизации и вклад в национальную повестку».

Система обращения атрибутов генерации и сертификатов начала функционировать с 1 февраля 2024 года. Правила ведения реестра определяет наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет рынка». Сертификат происхождения энергии не привязан к физическим поставкам электроэнергии. Это сертификат атрибута энергии, подтверждающий, что 1 киловатт-час электроэнергии был произведен за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ).



Отметим, что всем низкоуглеродным источникам для работы на рынке нужно пройти процедуру квалификации и регистрации в национальном реестре. Атомные станции такую процедуру проходят впервые. С квалификацией Ленинградской АЭС в реестре в настоящее время зарегистрированы такие мощности: атомная генерация - 2 ГВт, ветрогенерация - 1,6 ГВт, солнечная генерация - 1 ГВт, гидрогенерация - 7,6 ГВт.



В настоящее время «атомные» сертификаты являются самыми дешевыми для компаний. При этом атомная энергетика не имеет прямых выбросов СО2, а выбросы парниковых газов на всём жизненном цикле минимальны, что ставит её в один ряд с возобновляемыми источниками энергии.



Госкорпорация «Росатом» - крупнейший производитель низкоуглеродной электроэнергии в России, который обеспечивает около 20% от общего объема производимой в стране электроэнергии. Сегодня госкорпорация трансформировалась в конвейер атомных технологий, что позволяет занимать России лидирующие позиции в мире. Росатом обладает ресурсами и компетенциями для успешной деятельности во всех звеньях производственной цепочки атомной энергетики. Дорожная карта развития атомных технологий расписана на столетие вперед.



Концерн «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») является одним из крупнейших предприятий отрасли, выполняющим функции эксплуатирующей организации атомных станций. В его состав на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) на Чукотке. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 20%.



В феврале 2024 года к Национальной системе реестра атрибутов генерации и сертификатов происхождения электроэнергии присоединились АО «ВетроОГК» и АО «Атомэнергопромсбыт» (входят в ветроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»). «Атомэнергопромсбыт» будет выступать в роли трейдера (агента), приобретая и погашая сертификаты для своих клиентов.