Специалисты НИУ «МЭИ» разработали автоматическую электролабораторию с дистанционным управлением на базе малогабаритного автомобиля. Основным​ назначением лабораторий такого типа является автоматизация поиска мест повреждений высоковольтных кабельных линий. Данная разработка была представлена учеными университета в рамках Международного салона «КОМЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

Промышленный образец малогабаритной автоматической электролаборатории с возможностью дистанционного управления был представлен на базе автомобиля УАЗ Патриот.

«Основной причиной создания в НИУ «МЭИ» уникальной автоматической лаборатории с дистанционным управлением стало отсутствие на отечественном рынке малогабаритных передвижных электролабораторий на базе легковых автомобилей. На данный момент мы работаем над проектами, которые напрямую связаны с достижением технологического суверенитета страны, а созданная разработка, которую мы представили на выставке является ярким тому подтверждением», - рассказал о разработке ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев

Эргономичность и уникальность малогабаритной автоматической электролаборатории заключается в возможности управления с помощью мобильного приложения. Это позволяет повысить эффективность работ по поиску мест повреждений высоковольтных кабельных линий и в кратчайшие сроки ликвидировать аварию или предотвратить ее.

В рамках проекта учеными НИУ «МЭИ» применялись новейшие методы разработки и проектирования цифровых систем и алгоритмов обработки данных. Ученые использовали в создании промышленного образца облачные технологии, клиент-серверные технологии, низкоуровневые методы обмена данными аналогового оборудования и программного обеспечения, а также кросс-платформенный подход к разработке приложения для управления высоковольтным оборудованием.

Главной целью реализации данного проекта стало повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. На данном этапе развития электроэнергетики существует множество препятствий для поиска мест повреждений кабельных линий, среди которых недостаточный уровень цифровизации, крупные габариты оборудования, существенное влияние «человеческого» фактора на результаты работ, а также сложность обслуживания, труднодоступность и высокая стоимость передвижных электротехнических лабораторий (ЭТЛ).

Автоматическая электролаборатория с дистанционным управлением на базе малогабаритного автомобиля была создана учеными НИУ «МЭИ» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.