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"Москабельмет" впервые провел большой детский праздник

31 мая 2024, 16:00 262 Время чтения ≈ 5 мин
Источник: ГК Москабельмет
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Сегодня, 31 мая, в «Москабельмет» впервые прошел большой семейный праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей. Были приглашены дети и внуки сотрудников Группы. Это 32 ребенка разных возрастов: те, кто принял участие в конкурсах рисунка и создании праздничной экспозиции, а также дети лучших сотрудников за январь – апрель этого года. Для них приготовили веселые игры, познавательные викторины, экскурсию на завод и подарки.

Кабели, Эйфелева башня и динозавры

Мероприятие началось с открытия экспозиции «”Москабельмет” глазами детей», которая состоит из 25 рисунков ребят от 5 до 18 лет. На многих рисунках легко узнается территория «Москабельмет»: тут и катушки с кабелем, и красивые кованые ворота, и Эйфелева башня в центре сквера. Также в работах дети показали продукцию завода, ее применение и целые схемы производственных процессов: сразу видно — в семьях растут потомственные кабельщики. Некоторые авторы изобразили то, как они представляют профессии родных. 14-летняя Алина Портных и 12-летняя Полина Бабина пофантазировали о том, как выглядят рабочие «Завода Москабель». Другие дети воплотили на бумаге образы своих близких: 8-летняя Катя Трубянова показала, на какой производственной линии работает бабушка, а 12-летняя Катя Ткаченко рассказала, чем именно занимается папа на трудовом посту. Нашлось место и фантазии: 14-летняя Настя Сорбучева представила, как «Москабельмет» может выглядеть в будущем, а 6-летний Яромир Анисов изобразил, как кабели производят динозавры — по его мнению, кабели были уже тогда, ведь они нужны всем и всегда.

Пригласили самых активных

На праздник с родителями пришли те, кто в этом году проявил свои творческие способности — создал рисунки для тематической экспозиции или принял участие в конкурсе открыток, приуроченном к 8 Марта и Дню защитника Отечества, а также дети работников «Завода Москабель», награжденных в январе – апреле как лучшие сотрудники. Для каждого нашлось развлечение по душе.

Веселая и познавательная программа

Уже на проходной ребят встречали любимые мультгерои: Гена, Чебурашка и Сластена.

Когда все собрались в сквере, состоялось открытие экспозиции — заместитель генерального директора «Москабельмет» Павел Чивкин произнес приветственное слово. Затем директор PR-службы Танчулпан Мухтарова рассказала гостям об истории завода.

После торжественного открытия ребята поделились на две группы. Первая — ребята младшие — провела время с аниматорами, играя в веселые подвижные игры и увлекательные викторины. Вместе с героями из мультистраны они узнали, для чего нужно электричество, из чего состоят кабели и многое другое. Большинство активностей так или иначе были связаны с кабельной тематикой. Ребята постарше совершили увлекательное путешествие на завод, где в ходе экскурсии директор PR-службы «Москабельмет» Танчулпан Мухтарова познакомила их с настоящим процессом производства кабелей и в доступной форме рассказала о заводе и его работе.

Сюрпризы — всем!

Завершило праздник красочное шоу больших мыльных пузырей, которое прошло в сквере «Москабельмет». Также все участники получили значки «Юный кабельщик», книги о московской промышленности, пряники в форме кабельного барабана и подарки для творчества: материалы для рисования, пазлы и многое другое.

Семья — это важно

Чтобы давать детям положительный пример, «Москабельмет» продолжает сохранять связь между поколениями и поддерживать тех, кто выбрал трудовую профессию. Кто знает — может, кто-то из авторов рисунков тоже придет работать на кабельное производство? Для многих семей это стало традицией: в компаниях Группы сложились и продолжают расти трудовые династии из нескольких поколений.

С Днем защиты детей! Группа компаний «Москабельмет» поздравляет родителей и детей с Международным днем защиты детей. Желаем каждому ребенку безопасного, веселого, интересного детства, которое оставит самые красочные, добрые и теплые воспоминания на всю жизнь!

Особую благодарность за информационную поддержку мероприятия выражаем Медиахолдингу «Рускабель».

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Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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