Компания «ПК ТИТАЛИТ» разработала биметаллический (из стали и алюминия) контактный рельс для метро. Первый трехмесячный цикл его испытаний завершается в Московском метро, рассказали «Ленте.ру» в компании. Это новая для России технология, сейчас все отечественные метрополитены используют стальной контактный рельс, разработанный в первой половине 20 веке по европейской технологии.

«Биметаллический рельс за счет большей электропроводимости алюминия снижает нагрев контактной сети, снижает падение напряжения по длине и потери электроэнергии, что в итоге позволяет экономить 5-7 процентов электроэнергии, расходуемой на движение поездов», — рассказал гендиректор «ПК ТИТАЛИТ» Андрей Сазанов.

Дополнительное преимущество биметаллического рельса заключается в том, что он в 2,5 раза легче стального, что облегчает монтаж, ремонт и обслуживание.

«Это перспективная технология. В создании биметаллического рельса участвовал один из крупнейших в России переработчиков алюминия Красноярский металлургический завод (КраМЗ), который по спецификациям "ПК ТИТАЛИТ" произвел алюминиевый профиль для изготовления биметаллического рельса», — рассказал руководитель сектора железнодорожного транспорта Алюминиевой ассоциации Евгений Игнатьев.

По словам Андрея Сазанова, предварительные итоги испытаний превзошли ожидания, прогнозируемые на стадии проектирования и моделирования условий работы биметаллического контактного рельса. Сейчас Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта, Российский университет транспорта и ФГУП ВНИИ метрологии готовят официальный отчет по итогам опытной эксплуатации.