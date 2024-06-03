Минэкономразвития России совместно с Правительством Республики Дагестан и Кавказ.РФ приступило к проектированию ключевых инженерных коммуникаций будущего курорта – систем водоснабжения, подведение газа и электричества. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в ходе рабочего визита в Республику Дагестан.

«Проектирование современной инженерной инфраструктуры позволит создать все необходимые условия для комфорта туристов и реализации проектов резидентов туркластера, а также обеспечит долгосрочное развитие региона. В рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа реализуются мероприятия, направленные на создание условий для полноценного функционирования прибрежного кластера», – отметил Сергей Назаров.

Запланировано строительство нового водозабора на участке Великентский Уллучаевского месторождения, который обеспечит необходимыми водными ресурсами территории Каспийского кластера и г. Дагестанские Огни.



По его словам, объем государственных вложений в инфраструктуру курорта составит около 24 млрд рублей, частных – более 100 млрд рублей. Появление новых туристических объектов обеспечит работой не менее 8 тысяч человек и привлечет до 700 тысяч туристов в 2030 году.



Также в рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа идет строительство водовода «Кайтаг-Дербент», что позволит модернизировать систему водоснабжения в Дербентском районе, и реализуется проект по строительству современных очистных сооружений, который обеспечит более 30 тысяч жителей г. Дагестанские Огни качественными услугами центрального водоотведения, улучшит санитарно-эпидемиологическое состояние города и водных объектов.

«Реализация этого проекта позволит обеспечить экологическое оздоровление водных объектов и укрепить экологическую стабильность всего Каспийского моря, – прокомментировал врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан Бахтияр Уллаев. – В целом развитие инфраструктуры в Каспийском прибрежном кластере не только повысит привлекательность региона для туристов, но и станет значительным шагом к повышению качества жизни местных жителей».

Планы на ближайшие годы включают завершение проектирования и начало строительства объектов инженерной инфраструктуры, что позволит уже в 2026–2027 годах ввести в эксплуатацию все объекты кластера и открыть новый курорт.