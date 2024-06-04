1 июня дружный коллектив "ЭМ-КАБЕЛЬ" отметил День защиты детей

Мероприятие было организовано для маленьких членов семей сотрудников, чтобы они могли весело и увлекательно провести время вместе с родителями.

Программа праздника была насыщенной и интересной: игры, конкурсы, спортивные соревнования, мыльное шоу и попкорн. Дети с удовольствием участвовали в активных и развивающих ловкость играх. Родители также не скучали и принимали участие в тренировочной программе и семейной эстафете.

В завершение праздника дети получили сладкие подарки и незабываемые впечатления.