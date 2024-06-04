Здесь построят свыше 508 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе социальной и общественно-деловой. В результате появится более чем 1,6 тысячи рабочих мест.

Участок бывшей промзоны Огородный Проезд площадью около 14 гектаров реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проекту на северо-востоке столицы появится современный жилой квартал, где построят свыше 508 тысяч квадратных метров различной недвижимости, включая социальные и общественно-деловые объекты. В результате в Бутырском районе создадут рабочие места более чем для 1,6 тысячи горожан. Инвестиции в развитие площадки превысят 142 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 932 миллиона рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Сейчас на площадке размещены устаревшие офисно-складские комплексы, а также автомойка. Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что благодаря реализации проекта москвичи получат обновленное городское пространство с хорошей транспортной доступностью и необходимой для комфортного проживания инфраструктурой.

«Так, на участке предусмотрено строительство около 482 тысяч квадратных метров современного жилья, здесь также появится свыше 26 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, включая здание образовательного комплекса, состоящего из школы для 650 учащихся и детского сада для 300 воспитанников», — отметил Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.