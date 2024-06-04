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В Городищенском районе реконструируют оросительную систему

4 июня 2024, 17:00 396 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
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В Волгоградской области выполнят работы по реконструкции напорного трубопровода от ГНС № 1 (две нитки) Городищенской оросительной системы, сообщает RosTender.info.

ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» принимает заявки на участие в тендере до 21 июня. С победителем заключается контракт на сумму 976 млн рублей из средств инвестиций из федерального бюджета.

Работы проводятся в Городищенском районе Волгоградской области, в непосредственной близости от рабочего посёлка Ерзовка. Целью реконструкции оросительной системы является реализация Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации. Проектной документацией предусматривается: замена напорных трубопроводов и трубопроводной арматуры; реконструкция напорных трубопроводов колодца обратных клапанов и температурно-осадочных компенсаторов. Полный комплекс работ, предусмотренный государственным контрактом, должен быть выполнен до 30 сентября 2026 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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