Власти Ингушетии намерены в этому году полностью решить проблему с питьевой водой в отдаленном селе Южное Малгобекского района, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы и правительства региона.

"В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" в сельском поселении Южное проложат новый водопровод протяженностью около 11 км", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эти меры позволят полностью решить проблему с водой в этом поселении. Работы с документацией уже завершены, началась активная фаза строительства водопровода.

Заказчиком работ выступает министерство сельского хозяйства республики.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минстрою России проработать вопрос выделения средств на решение проблем холодного водоснабжения в Малгобекском районе.

В муниципальном образовании имеются проблемы с водообеспечением в связи с сильной изношенностью сетей. С перебоями в подаче воды сталкиваются не только местные жители, но и крупный объект АПК ООО "Птицекомплекс "Южный".

Власти решили запустить дополнительный источник водоснабжения в районе. Проведена разведка месторождений подземных вод, разработан проект строительства и обустройства скважин и линий водопровода протяжённостью 10 км. Согласно сметным расчётом, общая стоимость работ составит 204 млн руб.

Мэрия Малгобека в июне минувшего года сообщала, что в связи с аварией на насосной станции жители на протяжении трех дней оставались без воды, в городе ввели режим ЧС. Власти республики в оперативном порядке закупили новые насосы для устранения проблемы подачи воды.