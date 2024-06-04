ООО "Профессионал" (Ивановская область), один из крупнейших в России производителей навесного оборудования, планирует в 2025 году ввести первую очередь завода по выпуску дорожно-строительной техники, сообщила пресс-служба областного правительства.

Строительство новой производственной площадки ведется на территории ОЭЗ "Иваново" в три очереди. Общая площадь завода составит около 100 тыс. квадратных метров.

Объем инвестиций оценивается в 10 млрд рублей - это собственные средства компании, говорится в сообщении со ссылкой на основного совладельца ООО Николая Сергеева.

По его словам, в настоящее время возводится первый корпус площадью около 30 тыс. кв. метров, его планируется завершить в первой половине будущего года. В 2026 году построят второй корпус, в 2027 году - третий.

"Реализация инвестпроекта позволит создать около 1500 рабочих мест. Это практически удвоит численность сотрудников - сейчас в компании работают около 2000 человек", - отмечается в сообщении.

Как отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, для региона это достаточно значимый проект.

"Я напомню, он реализуется в особой экономической зоне, которая буквально два года назад была создана по решению правительства России. Компания "Профессионал" уже является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. После реализации проекта она вырастет ещё в 1,5 раза. Это дополнительные налоги в бюджет области, а значит, дополнительные социальные программы - то, что волнует и беспокоит людей", - подчеркнул Воскресенский.

ООО "Профессионал" работает с 2006 года. Согласно материалам на сайте компании, она является одним из крупнейших предприятий в России и СНГ по производству навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники. Свою долю на российском рынке навесного оборудования для спецтехники производитель оценивает в 80%.

Действующий завод "Профессионала" в Ивановской области производит ковши для экскаваторов, фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и погрузочно-доставочных машин, а также отвалы, брусья, стойки рыхлителя, рамы и шахты для бульдозеров, грейферные захваты, рукояти, бетоноломы.

Как сообщалось, в 2022 году компания ввела новый корпус по выпуску кузовов и грейферов, а в прошлом году завод расширил производство навесного оборудования, увеличив объем выпуска на 40% - до 17 тыс. тонн в год. По итогам 2021 года выручка ООО составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль - 612 млн рублей.