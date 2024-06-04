Специалисты «Россети Московский регион» продолжают модернизацию электросетей в г.о. Чехов. В рамках реализации Программы надежности 2023/2024 гг. специалисты «Россети Московский регион» уже выполнили реконструкцию свыше 80 трансформаторных подстанций с увеличением установленной мощности. Также с начала текущего года установлено более 20 трансформаторов, в том числе - с заменой выносных разъединителей и опорных изоляторов.

В мае специалисты Чеховского электросетевого района ввели в эксплуатацию новое оборудование центрального распределительного пункта в п. Новый Быт: установлены 12 новых ячеек 10 кВ отечественного производства. Благодаря этому повышены качество и надежность электроснабжения крупных населенных пунктов городского округа: Новый Быт, Плешкино, Легчищево, Еськино, Галыгино, Шарапова Охота и прилегающих СНТ, где проживает свыше 3,5 тыс. человек.

Также для разгрузки существующей сети в этом году произведена реконструкция более 10 км кабельно-воздушных линий, отходящих от питающих центров 35/110 кВ «Лаговская», «Елисеево», «Венюково». В первой половине июня будут завершены работы по реконструкции двух воздушных линий с ПС 110 кВ «Венюково» протяженностью 8,5 км.

В настоящее время ведется наладка оборудования установленной мобильной подстанции 35 кВ в д. Васькино, которая позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение близлежащих населенных пунктов: Васькино, Бершово, Мелихово.

Как отметил начальник Чеховского района электрических сетей (ЧРЭС) Иван Выскребенцев, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг. энергетики реализуют и ремонтную программу. В ходе нее планируется заменить свыше 50 опор линий электропередачи 0,4-10 кВ. К настоящему времени план по ремонту трансформаторных подстанций уже перевыполнен в четыре раза: с начала года специалисты ЧРЭС провели работы в 107 ТП.

Все проводимые мероприятия направлены на обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей в г.о. Чехов.

Для уточнения информации по плановым отключениям электроснабжения на время проводимых работ можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220. В этом же разделе можно подписаться на бесплатные смс и/или e-mail-уведомления о плановых отключениях.