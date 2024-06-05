Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Компания Habsans с радостью информирует своих клиентов и партнеров о том, что теперь доступен новый способ осуществления платежей из России на официальный счет компании в Китае. Несмотря на сложности с проведением финансовых операций, компания нашла решение, позволяющее продолжать сотрудничество без преград.
Мы уверены, что этот новый способ оплаты станет удобным и надежным инструментом для наших клиентов в России. Наша команда продолжает работать над улучшением сервиса и поиском оптимальных решений для удовлетворения потребностей всех наших партнеров.
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