Компания Habsans с радостью информирует своих клиентов и партнеров о том, что теперь доступен новый способ осуществления платежей из России на официальный счет компании в Китае. Несмотря на сложности с проведением финансовых операций, компания нашла решение, позволяющее продолжать сотрудничество без преград.

Мы уверены, что этот новый способ оплаты станет удобным и надежным инструментом для наших клиентов в России. Наша команда продолжает работать над улучшением сервиса и поиском оптимальных решений для удовлетворения потребностей всех наших партнеров.