Место встречи проволочной индустрии – выставка WIRE

С 4 по 6 июня в московском ЦВК «Экспоцентр» проходит 12-я международная специализированная выставка проволочной и кабельной промышленностей WIRE, организованная российскими компаниями «Экспо Фьюжн» и «Металл-Экспо».

В двух выставочных залах – Форум и №3 – продуктовые и технологические новинки и специализированные сервисы представляют более 90 компаний из России, Турции, Китая, Индии и Италии, в том числе производители оборудования, технологического инструмента и материалов специального назначения для проволочной и кабельной промышленности, проектировочные бюро и другие компании.

Гостям на протяжении трех дней выставки доступна возможность посещать мероприятия экспертной конференции WIRE Plaza с участием более 30 спикеров, включая первых лиц значимых для индустрии производственных и сервисных компаний, аналитиков и представителей профессиональных союзов и ассоциаций.

В сессиях второго дня конференции приняли участие представители таких компаний, как РА «Русмет», «РЫВОК», «Экостандарт», «Оптималог», Корпорация «Экополис», ГК «Самолет», «Патентус», Кадровый холдинг Ancor, Solidsert.ru, «Честный знак» и «Союзэкспертиза». На встречах с экспертами затрагивались темы b2b маркетплейсов, стандартов строительства, маркировки, эко-сертификации, вторичной переработки, логистики, патентного права и многие другие.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

WIRE входит в альянс выставочных проектов, проводящихся параллельно в ЦВК «Экспоцентр»: Литмаш, Металлургия, Трубы (организаторы – «Экспо Фьюжн» и «Металл-Экспо») и Металлоконструкции (организатор – «Металл-Экспо»).

Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE состоится с 4 по 6 июня 2024 года в павильонах Форум и №3 ЦВК “Экспоцентр” в Москве.

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