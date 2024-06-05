В ОЭЗ "Калуга" начнётся возведение станкостроительного завода

5 июня в Санкт-Петербурге в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта организации станкостроительного производства в Калужской области между Правительством Калужской области и АО «ПМФЗ».

Подписи в документе поставили генеральный директор АО «ПМФЗ» Леонид Тищенко и губернатор Владислав Шапша.

Основу производственной программы предприятия составляет производство высокоточных станков токарного типа с ЧПУ с длиной обработки до 2500 метров, вертикально обрабатывающих центров с ЧПУ в том числе пяти осевых, горизонтально расточные станки с ЧПУ, станков портального типа с ЧПУ со столом до 2500х8000 м.

Производство металлообрабатывающих станков будет осуществляться на основе конструкторской и технической документации, права на использование которой в полном объеме переданы АО «ПМФЗ» по лицензионному соглашению.

На данный момент зарегистрирована торговая марка, пройдены испытания оборудования, получены сертификаты. Сумма инвестиций в проект составит более 300 млн рублей. Будет создано 93 рабочих места.

Что касается специалистов, Владислав Шапша предложил обучать их в Федеральном технопарке профобразования, который работает в Калуге.

«Под себя, под свои задачи поставить оборудование и готовить специалистов прямо там», - сказал глава региона.

Инвесторы приняли предложение губернатора и поблагодарили представителей Калужской области за профессиональный подход.

«Мы в полной мере ощутили профессиональный подход команды региона к потенциальным резидентам. На локализованном в ОЭЗ предприятии, будет налажен выпуск высокотехнологичной продукции. Мы готовы к активному развитию кооперационных цепочек, поступательному расширению производственных мощностей и созданию новых рабочих мест», - отметил генеральный директор АО ПМФЗ Леонид Тищенко и подчеркнул, что станки, которые будут производиться в Калужской области – уникальные. Пока что, российских станков данного типа не производят.

«Спасибо за доверие и внимание к Калужской области», - резюмировал губернатор.

Срок окончания реализации инвестиционного проекта – IV квартал 2027 года.

АО «ПМФЗ» зарегистрировано в январе 2024 года в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию и развитию станкостроительного производства на территории ОЭЗ ППТ «Калуга» в Людиновском районе. Реализация проекта планируется на основе передовых технологий и с высоким уровнем локализации производства.