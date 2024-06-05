Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Уникальное предложение от TDM ELECTRIC - гофрированная электротруба с кабелем 5 июня 2024 г

5 июня 2024, 13:45 393 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: TDM ELECTRIC
Авторы и источники / Правообладателям

Долгожданная новинка - гофрированная электротруба с кабелем торговой марки TDM ELECTRIC уже поступила на склады и готова к продаже. Это уникальное решение для быстрого и удобного монтажа, позволяющее сократить время и бюджет на протяжку кабеля при прокладке кабельных линий.

Электротруба с кабелем TDM ELECTRIC - это труба ПВХ и ПНД, внутри которой уже протянут кабель марки ВВГ-П нг(А)-LS. Единый производитель кабеля и электротрубы гарантирует заводское качество сборки данного кабеленесущего продукта. 

К преимуществам данной новинки следует также отнести удобство прокладки кабеля в ограниченном пространстве, высокую электротехническую безопасность и значительное сопротивление на сжатие и устойчивость к вибрационным нагрузкам.

Применяется при монолитном строительстве, на производственных предприятиях, в коммерческой недвижимости и индивидуальном жилищном строительстве.

Диаметр электротрубы – 16 и 20 м. Материал – ПВХ (поливинилхлорид) и ПНД (полиэтилен низкого давления). В трубе диаметром 16 мм проложен один кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 м, в трубе диаметром 20 мм - ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 м. Электротруба может монтироваться при температуре не ниже +15°C, а эксплуатироваться – при температуре от -25°C до +60°C. Кратность отгрузки электротрубы – бухты по 50 метров.

Обсудить на форуме
Метки: TDM ELECTRIC
Отрасль: Кабельная промышленность 
TDMZ
5.04

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
05.06.2024
Виталий Хоценко договорился о строительстве в регионе технологических теплиц по выращиванию огурцов и томатов
05.06.2024
Место встречи проволочной индустрии – выставка WIRE
05.06.2024
Правительство направит дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока
05.06.2024
Резидент ТОР "Кондрово" расширяет производство
05.06.2024
В Боровском районе появится акватермальный комплекс
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно