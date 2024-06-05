Долгожданная новинка - гофрированная электротруба с кабелем торговой марки TDM ELECTRIC уже поступила на склады и готова к продаже. Это уникальное решение для быстрого и удобного монтажа, позволяющее сократить время и бюджет на протяжку кабеля при прокладке кабельных линий.

Электротруба с кабелем TDM ELECTRIC - это труба ПВХ и ПНД, внутри которой уже протянут кабель марки ВВГ-П нг(А)-LS. Единый производитель кабеля и электротрубы гарантирует заводское качество сборки данного кабеленесущего продукта.

К преимуществам данной новинки следует также отнести удобство прокладки кабеля в ограниченном пространстве, высокую электротехническую безопасность и значительное сопротивление на сжатие и устойчивость к вибрационным нагрузкам.

Применяется при монолитном строительстве, на производственных предприятиях, в коммерческой недвижимости и индивидуальном жилищном строительстве.

Диаметр электротрубы – 16 и 20 м. Материал – ПВХ (поливинилхлорид) и ПНД (полиэтилен низкого давления). В трубе диаметром 16 мм проложен один кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 м, в трубе диаметром 20 мм - ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 м. Электротруба может монтироваться при температуре не ниже +15°C, а эксплуатироваться – при температуре от -25°C до +60°C. Кратность отгрузки электротрубы – бухты по 50 метров.