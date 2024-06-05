АвтоВАЗ представил электрическую "Ниву"

АвтоВАЗ представил прототип внедорожника Lada e-Niva Travel с электрической силовой установкой. Об этом сообщает корреспондент «Автопилота» с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Lada e-Niva Travel представлена в статусе концепт-кара. По словам представителя АвтоВАЗа, у внедорожника сохранена раздаточная коробка, понижающий ряд и блокировка дифференциала. Панель приборов взята от электрического «Ларгуса», от него же досталась шайба управления трансмиссией. Мультимедиа — с навигатором от «Яндекса», также обивка сидений и дверей выполнена из кожи.

Автомобиль оснащен электромотором номинальной мощностью 60 кВт, пиковая — 120 кВт. Емкость батареи составляет 34 кВт.ч, аккумуляторы находятся под задним сиденьем и в багажнике. На одном заряде «Нива» способна преодолеть до 175 км пути. Максимальная скорость — 150 км/ч, разгон до 100 км/ч составляет 9,6 секунды. Зарядка от бытовой розетки занимает 12 часов.

Внешне e-Niva Travel отличается от серийной бензиновой версии особым блоком фар и передним бампером. Новый дизайн передка в будущем планируется применить на стандартной Niva Travel. Серийной производство электрической модификации пока не планируется.

Дмитрий Алексеев