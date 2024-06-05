5 июня 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и АО «Россети Янтарь» заключили соглашение о развитии электрозарядной инфраструктуры на территории Калининградской области. Документ подписали президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова и генеральный директор «Россети Северо-Запад», исполняющий обязанности генерального директора «Россети Янтарь» Артем Пидник.

Соглашение предусматривает размещение двух электрозарядных хабов (на территории области в количестве 15 станций быстрой зарядки (10 станций совокупной мощностью 1.5МВт и 5 станций совокупной мощностью 750 кВт с перспективой расширения до 1,5 МВт). Производителем оборудования для электрозарядных хабов выступает ООО «Парус электро», входит в ГК «Росатом».

АО «Россети Янтарь», являясь инфраструктурным партнером АО «ТВЭЛ», обеспечит технологические присоединение электрозарядных хабов к электрическим сетям.

Соглашение реализуется в рамках мероприятий стратегии по развитию электротранспорта в Российской Федерации, а также программы развития электромобильности Калининградской области, утвержденной Правительством Калининградской области.

Электродвижение – новое перспективное бизнес направление Росатома. Координацией развития этого бизнеса занимается АО «ТВЭЛ» - управляющая компания Топливного дивизиона. Опираясь на научный, технологический и производственный потенциал предприятий атомной промышленности, Росатом ставит своей целью внести максимальный вклад в решение задачи национального масштаба - формирование в России успешного массового производства электротранспорта, а также необходимой инфраструктуры и регуляторной среды.

Предприятия Росатома потенциально способны производить около 60% всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из сплавов редкоземельных металлов (включая РЗМ-сырье), микрокомпонентную базу, полимерные и композитные материалы. Объединение усилий Электроэнергетического дивизиона, а также дивизиона «АСУ ТП и электротехника» позволит создавать сети электрозарядных станций на оборудовании российского производства. Кроме того, Росатом намерен внедрять на российском рынке новые сервисы для владельцев электромобилей.

Сотрудничество Росатома с регионами в области электромобильности основано на комплексном подходе, который включает шаги по внедрению электротранспорта, в том числе пассажирского, и развитию электрозарядной инфраструктуры для стимулирования перехода на электромобили.

Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (Топливная компания Росатома «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям, системам накопления электроэнергии и выводу из эксплуатации ЯРОО. http://www.tvel.ru

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.