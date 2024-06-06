Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили капитальный ремонт одного из ключевых центров питания Калининского и Курчатовского районов - подстанции (ПС) 110 кВ Аэродромная.

Энергетики выполнили капитальный ремонт выключателя 110 кВ, предназначенного для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах. Также были проведены работы по устранению выявленных в ходе ремонта скрытых дефектов и восстановлению технических характеристик. На завершающем этапе энергетики провели испытания силового оборудования и проверку работы устройств релейной защиты и автоматики.

ПС 110 кВ Аэродромная снабжает электроэнергией ряд социально значимых объектов: детских садов и школ, объектов жилищно-коммунального хозяйства, - а также жилой сектор с населением более 138 тысяч человек. Установленная мощность питающего центра составляет 126 МВА, что позволяет удовлетворить потребности в электроснабжении динамично развивающихся районов на северо-западе мегаполиса.

Все работы выполнены в рамках реализации ремонтной программы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго». Сумма вложений энергокомпании в выполнение мероприятий ремонтной программы в Челябинске на 2024 год составляет порядка 180 млн рублей и направлена на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей.