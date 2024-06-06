Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • Энергетики филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" повысили надежность электроснабжения жителей Калининского и Курчатовского районов Челябинска

Энергетики филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" повысили надежность электроснабжения жителей Калининского и Курчатовского районов Челябинска

6 июня 2024, 11:44 292 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Урал»

Фото: ПАО «Россети Урал»

Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили капитальный ремонт одного из ключевых центров питания Калининского и Курчатовского районов - подстанции (ПС) 110 кВ Аэродромная.

Энергетики выполнили капитальный ремонт выключателя 110 кВ, предназначенного для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах. Также были проведены работы по устранению выявленных в ходе ремонта скрытых дефектов и восстановлению технических характеристик. На завершающем этапе энергетики провели испытания силового оборудования и проверку работы устройств релейной защиты и автоматики.

ПС 110 кВ Аэродромная снабжает электроэнергией ряд социально значимых объектов: детских садов и школ, объектов жилищно-коммунального хозяйства, - а также жилой сектор с населением более 138 тысяч человек. Установленная мощность питающего центра составляет 126 МВА, что позволяет удовлетворить потребности в электроснабжении динамично развивающихся районов на северо-западе мегаполиса.

Все работы выполнены в рамках реализации ремонтной программы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго». Сумма вложений энергокомпании в выполнение мероприятий ремонтной программы в Челябинске на 2024 год составляет порядка 180 млн рублей и направлена на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
06.06.2024
"Россети Ленэнерго" отремонтировали более 765 подстанций и свыше 1 300 км ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленобласти
06.06.2024
"Россети Ленэнерго" заключили соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией энергетических предприятий СЗФО
06.06.2024
"Россети" проверили надежность транзита, от которого зависит системная надежность электроснабжения юга Хабаровского края и Приморья
06.06.2024
РусГидро и ВЭБ.РФ договорились об использовании Фабрики проектного финансирования для строительства генерации на Дальнем Востоке
06.06.2024
Росатом создаст в Липецкой области производство приводов для электротранспорта
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно