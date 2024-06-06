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В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума – 2024 группа компаний «Новые башни», крупнейший независимый оператор телеком-инфраструктуры в России, и правительство Калининградской подписали соглашение о сотрудничестве.
Соглашение имеет стратегическое значение и создает благоприятные условия для развития телеком-инфраструктуры, в том числе с целью обеспечения услугами мобильной связи социально-значимых объектов, автомобильных трасс федерального и регионального значения.
Документ подписан председателем Совета директоров группы компаний «Новые башни» Евгением Чермашенцевым и временно исполняющим обязанности Губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных.
Евгений Чермашенцев, председатель Совета директоров группы компаний «Новые башни»:
«Опыт компании «Новые башни» в реализации подобных проектов на территории всех регионов России, уникальные технологические компетенции и инвестиционные ресурсы –залог эффективного выполнения установленных соглашением целей.
На территории Калининградской области мы уже реализовали несколько проектов, в ходе которых было построено более 130 объектов связи.
В рамках нового соглашения мы предлагаем использовать весь накопленный опыт, возможности и технологии нашей компании для нового системного этапа развития телеком-инфраструктуры и других услуг на территории как непосредственно города Калининграда, так и слабо обеспеченных связью небольших населенных пунктов. Размер инвестиций составит более 500 миллионов рублей в ближайшие 7 лет.
Мы уверены, что наш совместные проект с администрацией региона создаст условия для повышения эффективности управления инфраструктурой и общего качества жизни в одном из значимых городов России».
Алексей Беспрозванных, врио Губернатора Калининградской области, отметил важность создания инфраструктуры связи в удаленных и малочисленных населенных пунктах Калининградской области.
«Это позволит большему числу жителей Калининградской области пользоваться качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом, что повысит качество жизни и создаст благоприятные условия для развития бизнеса».
Группа компаний «Новые башни» — крупнейший независимый оператор телеком-инфраструктуры в России, предоставляющий комплексные решения по обеспечению регионов современной телекоммуникационной инфраструктурой. Компания входит в ТОП-5 крупнейших европейских башенных компаний.
Компания занимает лидирующую позицию на рынке совместного использования телекоммуникационной инфраструктуры России: инвестирует средства в собственное строительство башенных сооружений различных конструкций и приобретает вышки с последующим их качественным обслуживанием.
Портфель компании насчитывает более 33 000 объектов различных типов на территории России.
Клиентами компании «Новые башни» являются федеральные и региональные операторы мобильной связи, широкополосного доступа в Интернет, государственные ведомства, застройщики и другие организации. Компания предоставляет широкий спектр услуг совместного использования телекоммуникационной инфраструктуры: предоставление технологической площадки для размещения оборудования связи, обеспечение энергоснабжения, подключение к волоконно-оптической сети, круглосуточный удаленный мониторинг и контроль доступа.
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