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Инфраструктурный оператор "Новые башни" планирует инвестировать более 500 млн рублей в развитие телеком-инфраструктуры Калининградской области

6 июня 2024, 16:45 378 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: Группа компаний Новые башни
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В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума – 2024 группа компаний «Новые башни», крупнейший независимый оператор телеком-инфраструктуры в России, и правительство Калининградской подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение имеет стратегическое значение и создает благоприятные условия для развития телеком-инфраструктуры, в том числе с целью обеспечения услугами мобильной связи социально-значимых объектов, автомобильных трасс федерального и регионального значения.

Документ подписан председателем Совета директоров группы компаний «Новые башни» Евгением Чермашенцевым и временно исполняющим обязанности Губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

Евгений Чермашенцев, председатель Совета директоров группы компаний «Новые башни»:

«Опыт компании «Новые башни» в реализации подобных проектов на территории всех регионов России, уникальные технологические компетенции и инвестиционные ресурсы –залог эффективного выполнения установленных соглашением целей.

На территории Калининградской области мы уже реализовали несколько проектов, в ходе которых было построено более 130 объектов связи.

В рамках нового соглашения мы предлагаем использовать весь накопленный опыт, возможности и технологии нашей компании для нового системного этапа развития телеком-инфраструктуры и других услуг на территории как непосредственно города Калининграда, так и слабо обеспеченных связью небольших населенных пунктов. Размер инвестиций составит более 500 миллионов рублей в ближайшие 7 лет.

Мы уверены, что наш совместные проект с администрацией региона создаст условия для повышения эффективности управления инфраструктурой и общего качества жизни в одном из значимых городов России».

Алексей Беспрозванных, врио Губернатора Калининградской области, отметил важность создания инфраструктуры связи в удаленных и малочисленных населенных пунктах Калининградской области.

«Это позволит большему числу жителей Калининградской области пользоваться качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом, что повысит качество жизни и создаст благоприятные условия для развития бизнеса».
 

Группа компаний «Новые башни» — крупнейший независимый оператор телеком-инфраструктуры в России, предоставляющий комплексные решения по обеспечению регионов современной телекоммуникационной инфраструктурой. Компания входит в ТОП-5 крупнейших европейских башенных компаний.

Компания занимает лидирующую позицию на рынке совместного использования телекоммуникационной инфраструктуры России: инвестирует средства в собственное строительство башенных сооружений различных конструкций и приобретает вышки с последующим их качественным обслуживанием.

Портфель компании насчитывает более 33 000 объектов различных типов на территории России.

Клиентами компании «Новые башни» являются федеральные и региональные операторы мобильной связи, широкополосного доступа в Интернет, государственные ведомства, застройщики и другие организации. Компания предоставляет широкий спектр услуг совместного использования телекоммуникационной инфраструктуры: предоставление технологической площадки для размещения оборудования связи, обеспечение энергоснабжения, подключение к волоконно-оптической сети, круглосуточный удаленный мониторинг и контроль доступа.

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА, НОВЫЕ БАШНИ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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