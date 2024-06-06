В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума – 2024 группа компаний «Новые башни», крупнейший независимый оператор телеком-инфраструктуры в России, и правительство Калининградской подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение имеет стратегическое значение и создает благоприятные условия для развития телеком-инфраструктуры, в том числе с целью обеспечения услугами мобильной связи социально-значимых объектов, автомобильных трасс федерального и регионального значения.

Документ подписан председателем Совета директоров группы компаний «Новые башни» Евгением Чермашенцевым и временно исполняющим обязанности Губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

Евгений Чермашенцев, председатель Совета директоров группы компаний «Новые башни»:

«Опыт компании «Новые башни» в реализации подобных проектов на территории всех регионов России, уникальные технологические компетенции и инвестиционные ресурсы –залог эффективного выполнения установленных соглашением целей.

На территории Калининградской области мы уже реализовали несколько проектов, в ходе которых было построено более 130 объектов связи.

В рамках нового соглашения мы предлагаем использовать весь накопленный опыт, возможности и технологии нашей компании для нового системного этапа развития телеком-инфраструктуры и других услуг на территории как непосредственно города Калининграда, так и слабо обеспеченных связью небольших населенных пунктов. Размер инвестиций составит более 500 миллионов рублей в ближайшие 7 лет.

Мы уверены, что наш совместные проект с администрацией региона создаст условия для повышения эффективности управления инфраструктурой и общего качества жизни в одном из значимых городов России».