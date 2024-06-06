Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
5 июня в ходе Петербургского международного экономического форума Губернатор Александр Гусев и генеральный директор управляющей организации АО «Концерн “Созвездие”» Сергей Панков подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Воронежской области и Концерном. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон при реализации инвестиционного проекта по строительству предприятия, которое будет выпускать радиоэлектронную аппаратуру для серийного производства средств связи нового поколения.
Компания планирует возвести предприятие за собственные средства (14 млрд рублей) в индустриальном парке «Масловский» на земельных участках общей площадью 13 га. Предполагаемый срок строительства — с 2025 по 2028 год. На предприятии должно появиться более 2800 рабочих мест со средней зарплатой около 149 тыс. рублей.
Запуск новых мощностей поможет увеличить предложение на рынке радиосвязи, что особенно актуально в связи с уходом зарубежных компаний. Правительство Воронежской области окажет инвестору содействие в организации взаимодействия с институтами развития, а также информационно-методическую и иную помощь.
— АО «Концерн “Созвездие”» является одним из крупнейших промышленных предприятий Воронежской области, важнейшим российским научным центром. Новое предприятие станет для него первым в индустриальном парке. Расширение мощностей АО «Концерн “Созвездие”» в Воронежской области — это не просто новые рабочие места и рост налоговых отчислений, но и серьезное укрепление промышленной базы региона, — отметил Александр Гусев.
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