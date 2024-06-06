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В 2024 году в асфальт переведут 10 км федеральной трассы Р-504 "Колыма" в Магаданской области

6 июня 2024, 14:00 194 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Росавтодор
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Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжает реконструкцию участка с 1821-го по 1831-й км федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан в Хасынском районе.

На объекте полностью завершены земляные работы, объем которых составил более 557 тыс. кубометров грунта, а также монтаж 16 из 17 водопропускных труб.

«Одновременно с устройством и укреплением малых искусственных сооружений ведется строительство нового моста через реку Атка. Общая техническая готовность 10-километрового участка реконструкции на сегодняшний день составляет 60%», – отметил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

После окончания работ объект будет переведен из IV в III техническую категорию с двумя полосами движения и асфальтобетонным типом покрытия вместо переходного. Согласно заключенному государственному контракту, ввод в эксплуатацию намечен на осень 2024 года.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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