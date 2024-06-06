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В Орле прошло награждение финалистов третьей ежегодной региональной премии "Большое дело"

6 июня 2024, 10:30 299 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
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В Орле прошло награждение финалистов третьей ежегодной региональной премии «Большое дело». Ее организаторы - НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» совместно с Кабельным Заводом «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» при поддержке партнеров.

– Создавая премию «Большое дело», мы ставили перед собой целый ряд важных социальных целей – поддержка волонтерства, благотворительности, привлечение внимания к проблемам социума и другой деятельности, направленной на благо жителей Орловской области и всей России. – Рассказывает генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев. –  С каждым годом количество заявок растет. Радостно осознавать, что вокруг нас столько неравнодушных людей, которые готовы брать на себя инициативу и творить добрые дела, помогать ближним и делать Россию лучше.

На конкурс было подано 60+ заявок, до финала дошли 43 проекта, в которых задействованы более 600 активистов Орловской области. Семь номинаций охватили многие стороны жизни: это спорт и здоровье, добрые дела, экология и сохранение памяти, семейные ценности и поддержка одиноких людей.  

Все участники заслуживают глубокого уважения и всеобщего признания за свой труд. Спасибо, что делаете этот мир лучше!

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
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