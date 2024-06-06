В Ступино построят блочно-модульную котельную мощностью 6 МВт

В городском округе Ступино выполнят работы по строительству блочно-модульной котельной мощностью 6 МВт, сообщает RosTender.info.

МУП «ПТО ЖКХ» принимает заявки на участие в тендере до 24 июня. С победителем заключается контракт на сумму 133 млн рублей.

Строительство объекта производится по адресу Московской область, го. Ступино, с. Татариново, ул. Барыбинская, вл.26. Водогрейная котельная предназначена для постоянной круглогодичной, круглосуточной выработки тепловой энергии для теплоснабжения и горячего водоснабжения производственных, административных и жилых объектов поселения. Объект эксплуатируется в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала. Основанием для строительства является Программа модернизации системы теплоснабжения го. Ступино на 2024 - 2027 гг.