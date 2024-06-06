Компания "Полипласт", которая выпускает специализированную химию для строительной, металлургической, кожевенной и других видов промышленности, создаст в Тульской области производство полимеров. В проект планируется инвестировать 12 млрд рублей, на предприятии трудоустроят 700 человек, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Врио губернатора Дмитрий Миляев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров АО "Полипласт" Александром Шамсутдиновым. В рамках соглашения создадут новое производство полимеров. Оно позволит обеспечить потребности как российского, так и зарубежных рынков. Сумма инвестиций - 12 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На новом производстве создадут 700 рабочих мест, а его запуск, по словам Шамсутдинова, будет способствовать экономическому развитию региона.

"Компания "Полипласт" - активно развивающаяся компания, яркий пример социально ориентированного бизнеса и один из самых надежных партнеров региона", - отметил Миляев.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.