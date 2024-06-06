Ян Анисов выступил на TAdviser SummIT 2024

Прежде чем переходить к освещению летнего делового сезона, расскажем о мероприятии, которым «МОСИТЛАБ» завершил весенний период. 28 мая генеральный директор ИТ-компании выступил на мероприятии, посвященном комплексной модернизации промышленных предприятий.

28 мая Ян Анисов представил технологии «МОСИТЛАБ» на площадке Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. В рамках конференции TAdviser SummIT 2024 прошла специальная сессия «ИТ в промышленности»: ее посвятили обмену опытом между предприятиями, которые уже двигаются по пути комплексной модернизации, и обсуждению наиболее эффективных методов, практик, программных и аппаратных решений.

Темой доклада Яна Ивановича стала новая эра эффективности с отечественными технологиями на ГК «Москабельмет». Он рассказал, какие цифровые решения и уникальные разработки компании помогают повышать производительность, ускорять и упрощать процессы, а также обрабатывать и анализировать данные. Гости узнали про решение для оптимального планирования производства, почтового и тендерного роботов «Печкин» и Alina и другие полностью отечественные технологии.

Среди спикеров конференции были заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям Восточной горнорудной компании Руслан Каримов, директор дивизиона внедрения решений ТУРБО «Консист Бизнес Групп»Александр Чуев, вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса ГК «НИЖФАРМ» Денис Богомолов, генеральный директор компании «ИНТЕРВОЛГА» Степан Овчинников, IT-директор МЗПС «Карат» Александр Попушной, генеральный директор НПО «ДИАТЕХ» Андрей Сушко и другие.

На мероприятии обсудили возможности и проблемы импортозамещения на всех уровнях промышленного предприятия: от технологического оборудования основного производства до управления предприятием. Участники рассмотрели стратегии эффективного комплексного импортозамещения и успешные кейсы. Гости представили решения для эффективного управления производственными активами, складом и транспортной логистикой производственных предприятий.

Конференцию организовал TAdviser: крупнейший в России портал и ведущий организатор мероприятий по темам корпоративной информатизации. Компания устраивает конференции для профессионалов отрасли ИТ: спектр тем включает технологические направления. В прошлом году Ян Анисов уже участвовал в саммите портала. Генеральный директор «МОСИТЛАБ» все чаще становится спикером различных мероприятий, ведь ИТ-компания, входящая в «Москабельмет», не первый год задает тренды в цифровизации промышленности: we create innovative trends.