IEK – 25 лет на рынке!

Нам 25 лет! Четверть века — огромный срок, в течение которого компания непрерывно развивалась и совершенствовалась. Все эти годы мы работали ради нашей миссии — создания комфортной и безопасной среды для жизни и работы людей.

Сегодня IEK GROUP — один из лидеров российского электротехнического рынка. Решения на базе оборудования и ПО компании обеспечивают электроснабжение и связь в жилых кварталах и офисах, освещают важнейшие трассы страны, автоматизируют процессы на промышленных предприятиях.

IEK включается в жизнь и включает ее для вас. Мы изучаем ожидания клиентов и воплощаем их в реальность. Используем инновационные технологии при разработке и производстве новых продуктов, строго следим за качеством — и всё для того, чтобы наши предложения делали вашу жизнь комфортнее.

25 лет — это только начало! Ведь мы никогда не останавливаемся на достигнутом: инвестируем в отечественное производство, развиваем логистическую сеть и постоянно расширяем ассортимент.

Впереди — новые победы и достижения. Включайтесь в жизнь вместе с IEK!