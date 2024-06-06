Соглашение, подписанное на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предусматривает взаимодействие в области создания благоприятных условий для экономического развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области, повышения качества обслуживания и надежности электроснабжения потребителей двух регионов.

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин и генеральный директор Ассоциации Андрей Алтухов.

В числе основных направлений сотрудничества: взаимодействие по вопросам технологического присоединения, консолидации энергообъектов и переустройства существующих электрических сетей, выработки оптимальных технических решений и алгоритмов действий, а также оказание экспертной поддержки и предоставления дополнительных услуг «Россети Ленэнерго».

«Россети Ленэнерго» ведут системную работу по повышению доступности технологического присоединения для всех групп потребителей, обеспечивая малый и средний бизнес, а также промышленный сектор необходимой электроэнергией. Уверен, что благодаря совместной работе с Ассоциацией мы выйдем на качественно новый уровень взаимодействия с предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области для эффективного развития экономики регионов», - отметил Игорь Кузьмин.