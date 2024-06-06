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"Россети Московский регион" подписали соглашение с АО "Систем Электрик" об импортозамещении и внедрении российских инноваций на энергообъектах компании

6 июня 2024, 13:15 239 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Фото: ПАО «Россети Московский регион»

Фото: ПАО «Россети Московский регион»

6 июня 2024 года на XXVII Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Систем Электрик» (АО «СЭ»), которое направлено на взаимодействие для реализации совместных проектов в области импортозамещения и внедрения инновационных технологий на объектах энергокомпании.

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин и генеральный директор АО «Систем Электрик» Алексей Кашаев.

Компании договорились консолидировать усилия, направленные на развитие технологической независимости электросетевого комплекса Московского региона. В ходе выполнения инвестиционной и ремонтной программ «Россети Московский регион» активно использует отечественные инновационные решения, разработанные АО «СЭ», на электрооборудовании трансформаторных подстанций, комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией, устройств релейной защиты и автоматики.

Достичь поставленных в Соглашении целей поможет успешный опыт реализуемых совместных проектов. Компании взаимодействуют в области применения комплектных распределительных устройств 6-20 кВ RME для блочных трансформаторных подстанций, производимых на заводе ООО «Систэм Электрик Завод Электромоноблок» в Ленинградской области. Ячейки RME являются импортозамещающим аналогом ячеек RM6, хорошо зарекомендовавших себя благодаря высокой надежности, компактным габаритам, а также простоте монтажа и минимальным требованиям к техническому обслуживанию.

«Россети Московский регион» успешно сотрудничает со многими российскими производителями электрооборудования. Инновации, разработанные «Систем Электрик» и предлагаемые для внедрения на наших электросетевых объектах, позволят повысить уровень автоматизации сетевого комплекса и надежность распределительных сетей», - отметил Петр Синютин.

«АО «СЭ» действительно делает ставку на локализацию производства и надёжность оборудования как основу долгосрочной стратегии развития, и мы готовы разрабатывать новые решения и дорабатывать существующие, чтобы полностью соответствовать высоким стандартам Группы «Россети», - подчеркнул Алексей Кашаев.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, СИСТЕМ ЭЛЕКТРИК
Отрасль: Электроэнергетика 

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