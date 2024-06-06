6 июня 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме документ подписали генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«Совместный приоритет Правительства Вологодской области и «Россети Северо-Запад» — качественное электроснабжение жителей Вологодской области и повышение инвестиционной привлекательности региона. Уверен, что мы продолжим эффективно работать в единой связке на благо вологжан», — подчеркнул Георгий Филимонов.

«Мы системно работаем над развитием электросетевого комплекса и повышением надежности электроснабжения в Вологодской области. При этом заинтересованы не только в реализации текущих, но и долгосрочных целей. Подписанное сегодня соглашение позволит нам синхронизировать планы развития региона и электросетевого комплекса», — отметил Артем Пидник.

В 2024 году сетевая компания направит на инвестиционную и ремонтную программы в Вологодской области 1,5 миллиарда рублей. В частности, энергетики отремонтируют 350 километров линий электропередачи, 56 подстанций 35-110 кВ, 98 трансформаторных подстанций, смонтируют 400 километров изолированного провода, расчистят 3,4 тысячи гектаров просек ЛЭП.