Губернатор Томской области Владимир Мазур и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на Петербургском международном экономическом форуме подписали дорожную карту проекта по расширению использования электротехнического оборудования и технологий предприятий региона в сетевом комплексе.

«Томская область имеет огромный научный и технологический потенциал, который является основой эффективного продолжения программ по импортозамещению для стратегически важных отраслей российской экономики. Энергетика, безусловно, является такой отраслью. Опыт сотрудничества томских промышленных предприятий и научных центров с группой «Россети» во многих регионах Сибири показал: мы можем, а значит - должны продолжать совместную работу, обеспечивать надежность энергоснабжения территорий, создавать новую высокотехнологичную продукцию. Рад, что руководство компании разделяет эту точку зрения. Продолжение сотрудничества станет огромной поддержкой для томских предприятий», - подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

С 2021 года объем поставок электротехнического оборудования и кабельно-проводниковой продукции томских компаний для проектов в сетевом комплексе Сибири вырос. Подписанная дорожная карта позволит сохранить позитивную тенденцию.