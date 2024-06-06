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"Россети" договорились с Томской областью о развитии сотрудничества в области импортозамещения

6 июня 2024, 17:15 345 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Губернатор Томской области Владимир Мазур и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на Петербургском международном экономическом форуме подписали дорожную карту проекта по расширению использования электротехнического оборудования и технологий предприятий региона в сетевом комплексе.  

«Томская область имеет огромный научный и технологический потенциал, который является основой эффективного продолжения программ по импортозамещению для стратегически важных отраслей российской экономики. Энергетика, безусловно, является такой отраслью. Опыт сотрудничества томских промышленных предприятий и научных центров с группой «Россети» во многих регионах Сибири показал: мы можем, а значит - должны продолжать совместную работу, обеспечивать надежность энергоснабжения территорий, создавать новую высокотехнологичную продукцию. Рад, что руководство компании разделяет эту точку зрения. Продолжение сотрудничества станет огромной поддержкой для томских предприятий», - подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

С 2021 года объем поставок электротехнического оборудования и кабельно-проводниковой продукции томских компаний для проектов в сетевом комплексе Сибири вырос. Подписанная дорожная карта позволит сохранить позитивную тенденцию.

«Мы активно сотрудничаем с отечественными поставщиками, видим, что они предлагают эффективные и конкурентоспособные решения. В Группе «Россети» создана система проверки качества оборудования, которая подтверждает его соответствие актуальным требованиям сетевого комплекса. Опыт показывает, что предприятия Томской области могут обеспечить часть нашей потребности в современной и надежной продукции», – прокомментировал Андрей Рюмин.

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Метки: РОССЕТИ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика Кабельная промышленность 
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