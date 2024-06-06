На Петербургском международном экономическом форуме Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и АО «ПО Муроммашзавод» (г. Муром, Владимирская область) заключили соглашение о взаимопонимании в области производства комплектующих для электромобильного транспорта. Документ подписали президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова и генеральный директор АО «ПО Муроммашзавод» Сергей Баранов.

Реализация соглашения направлена на создание новых инновационных производств и высокопроизводительных рабочих мест в сфере электротранспорта, а также реализации мероприятий государственной политики импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.

Соглашение, в частности, предусматривает проработку проектов по освоению и постановке на производство компонентов электродвигателя. Стороны рассматривают возможность выпуска на территории промышленного технопарка «Муроммаш» во Владимирской области таких комплектующих, которые потенциально могли бы поставляться на предприятия атомной отрасли, которые непосредственно будут заниматься производством электроприводов.

АО «ПО Муроммашзавод» одно из ведущих быстро развивающихся машиностроительных предприятий Владимирской области, главным преимуществом которого является полный производственный цикл. Основные направления деятельности предприятия – специализация на разработке и производстве узлов трансмиссий современной колесной и гусеничной техники, высокоточных мехатронных модулей и редукторов с прецизионной механикой.

Производственные подразделения и подразделения разработки укомплектованы лучшим производственным и измерительным оборудованием. На предприятии создана высокоэффективная система быстрой подготовки производства и изготовления продукции, что в совокупности с имеющимися технологическим оборудованием позволяет быть уникальным на рынке производства редукторов и приводных систем для автомобильной, дорожно-строительной, сельскохозяйственной техники, рельсового транспорта, научного приборостроения.