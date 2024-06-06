Энергетики Олёкминского энергорайона Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) восстановили большую часть воздушных линий, пострадавших в результате весеннего паводка.

По результатам осмотров выявлено, что в общей сложности от последствий стихии в Олёкминском энергорайоне повреждены 63 опоры ВЛ 10 кВ, 19 опор по ВЛ 35 кВ, также в зоне подтопления оказались ПС 35 кВ «Кыллах» и четыре трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ - две в с. 1-Нерюктяйинск и две в с. Кыллах.

После того, как вода с подтопленной местности ушла и появилась возможность проехать к поврежденным воздушным линиям, аварийно-восстановительные бригады незамедлительно приступили к ремонтным работам. 22 мая бригада из 17 человек отправилась восстанавливать воздушную линию, снабжающую электроэнергией сёла 1-Нерюктяйинск, Бирюк, Таас-Анна. На время проведения ремонтных работ электроснабжение в населенных пунктах, попавших под ограничение, подавалось по временной схеме — при помощи дизельных генераторов. За пять рабочих дней удалось оперативно восстановить 40 опор. Энергетики, понимая важность возложенной на них задачи и всю ответственность, ежедневно в сверхурочном режиме работали до поздней ночи, чтобы как можно скорее восстановить нормальную схему электроснабжения населенных пунктов. 26 мая благодаря слаженной оперативной работе специалистов Олёкминского энергорайона ВЛ 10 кВ «Бирюк» была введена в работу, ограничение потребителей в трёх населённых пунктах было снято полностью.

Воздушная линия ВЛ Л-4-1 «Кяччи» 10 кВ, питающая села Кяччи, Холго, Берденка, Абага и Центральная Абага, по причине повреждения опор была отключена, а потребители оперативно перезапитаны по резервной линии к ПС 35 кВ «Каландарашвили». В ближайшие дни энергетики приступят к восстановлению пяти опор на этой линии.

Наиболее сложная обстановка после паводка сложилась с сетями, питающими островное село Кыллах, которое находится посреди реки Лена и относится к труднодоступным местностям республики. Ширина острова посередине составляет 3,5 км, длина около 15 км. Доставить энергооборудование в село непростая задача, однако решение было найдено. Вечером 22 мая дизельную установку «ДГ - 100» вертолётом транспортировали на остров. Постепенно большая часть жителей села была подключена к электросетям РИП. 29 мая в работу был введен «ДЭУ - 200», который доставили на остров водным транспортом. Проведя в кратчайшие сроки работы по восстановлению сетей в селе, к 31 мая ограничение потребителей было снято полностью. За два дня энергетики восстановили все линии внутри села: по ВЛ 10 кВ установили три новые опоры на месте тех, которые были срезаны льдом, по ВЛ 0,4 кВ установили восемь новых опор, а также протянули СИП в 12 пролетах.