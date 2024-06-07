Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, и Иркутская область в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение, закрепляющее планы Эн+ по строительству новых генерирующих объектов в регионе.

Согласно документу, компания намерена построить три новых энергоблока совокупной мощностью до 690 МВт с общим объемом инвестиций до 331 млрд рублей. Новые объекты необходимы для покрытия дефицита мощности и энергии в Юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири.

В церемонии подписания соглашения приняли участие заместитель генерального директора–директор Центра перспективного развития Эн+ Илья Бриллиантов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Наряду с этим соглашение предусматривает сотрудничество сторон при подготовке программ развития региона, в том числе обсуждение экономических, правовых, организационных и других аспектов, а также проведение регулярных рабочих встреч для выработки решений по ключевым вопросам.

Заместитель генерального директора Эн+ Илья Бриллиантов отметил:

«Эн+ является крупнейшей энергокомпанией Сибири, на нас лежит ответственность за стабильное электроснабжение миллионов потребителей. Одним из приоритетов Эн+ является снижение энергодефицита в Иркутской области. Развитие новых генерирующих мощностей позволит создать новые высокотехологичные рабочие места и даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона. Подписанное соглашение закладывает фундамент для долгосрочного сотрудничества между Эн+ и правительством Иркутской области в этом направлении».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул: