Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, и Иркутская область в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение, закрепляющее планы Эн+ по строительству новых генерирующих объектов в регионе.
Согласно документу, компания намерена построить три новых энергоблока совокупной мощностью до 690 МВт с общим объемом инвестиций до 331 млрд рублей. Новые объекты необходимы для покрытия дефицита мощности и энергии в Юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири.
В церемонии подписания соглашения приняли участие заместитель генерального директора–директор Центра перспективного развития Эн+ Илья Бриллиантов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Наряду с этим соглашение предусматривает сотрудничество сторон при подготовке программ развития региона, в том числе обсуждение экономических, правовых, организационных и других аспектов, а также проведение регулярных рабочих встреч для выработки решений по ключевым вопросам.
Заместитель генерального директора Эн+ Илья Бриллиантов отметил:
«Эн+ является крупнейшей энергокомпанией Сибири, на нас лежит ответственность за стабильное электроснабжение миллионов потребителей. Одним из приоритетов Эн+ является снижение энергодефицита в Иркутской области. Развитие новых генерирующих мощностей позволит создать новые высокотехологичные рабочие места и даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона. Подписанное соглашение закладывает фундамент для долгосрочного сотрудничества между Эн+ и правительством Иркутской области в этом направлении».
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул:
«Мы наблюдаем постоянный рост энергопотребления на юге Иркутской области, уже превышены пропускные возможности сетей. В тоже время растет инвестиционная активность в регионе, реализуется более 180 проектов, многие из них предусматривают серьезную нагрузку на сети. Поэтому развитие энергогенерации для нас один из приоритетных вопросов, который напрямую будет влиять на социально-экономическое развитие Приангарья. Мы высоко ценим вклад Эн+ в развитие энергетической сферы Иркутской области. Рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем решить многие задачи».
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