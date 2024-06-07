Это подстанции 110/6 кВ «Тормозная» и 35/10 кВ «Первомайская». Энергообъекты обеспечивают электроэнергией порядка 5,2 тыс. потребителей в г. Канаш и Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики. В числе социально-значимых объектов – Первомайская средняя образовательная школа им. В. Митты, Батыревская центральная районная больница, Канашский автоагрегатный завод и другие.

Ремонтные бригады чувашских энергетиков провели на подстанциях целый комплекс мероприятий. На сегодняшний день завершены работы по капитальному ремонту двух масляных выключателей 35 кВ, тридцати восьми масляных выключателей 10 кВ, шести разъединителей 110 кВ, пяти отделителей и короткозамыкателей 110 кВ и десяти разъединителей 35 кВ, выполнены текущие ремонты оборудования подстанции. Кроме того, в мае проведена опашка территорий подстанций для обеспечения противопожарных мер. Общая сметная стоимость ремонта – порядка 3 млн рублей.

Всего в 2024 году в рамках программы капитального ремонта специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» отремонтируют 948 км линий электропередачи всех классов напряжения, 439 трансформаторных подстанций 10/6/0,4 кВ, проведут капитальный ремонт 28 подстанций 35-110 кВ, на которых будут отремонтированы 186 выключателей 6-110 кВ, 28 отделителей и короткозамыкателей 6-110 кВ, 221 разъединитель 6-110 кВ, в том числе будут заменены 48 опорно-стержневых изолятора.

Ремонтная кампания в филиале «Чувашэнерго» ведется в соответствии с графиком. Основная цель её проведения – качественная подготовка электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок. Своевременное и качественное выполнение ремонтов способствует поддержанию надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, обеспечению бесперебойного электроснабжения всех потребителей.