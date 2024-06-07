Трехстороннее соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума подписали заместитель генерального директора по привлечению инвестиций Корпорации Развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Кирилл Каменев, первый заместитель губернатора Архангельской области - председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и член Совета директоров и управляющий партнер Группы «Самолет» Александр Прыгунков. Церемония подписания состоялась в присутствии Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Стороны планируют осуществлять всестороннее взаимодействие при реализации проекта по комплексной жилищной застройке в Архангельской области. Инвестиции в проект составят около 15 млрд рублей.

"Улучшение качества жизни в дальневосточных и арктических городах – это одно из приоритетных направлений нашей работы. Решение этой задачи невозможно без повышения доступности жилья, строительства социальных объектов и реализации социальных программ, которые мы постоянно совершенствуем, привлекая новых инвесторов, предоставляя им широкий выбор инструментов господдержки. Благодаря этому в регионы ДФО и нашей Арктики приходят крупные федеральные застройщики, которые смогут обеспечить дальневосточников и северян качественным и комфортным жильем и инфраструктурой, которая будет соответствовать современным стандартам", - отметил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

Реализация инвестпроекта планируется с применением преференциальных режимов, распространенных в Арктической зоне Российской Федерации, что позволит инвестору рассчитывать на целый ряд налоговых и иных льгот.

"Мы распространили на Арктику механизмы ускоренного строительства жилья и социальной инфраструктуры, которые успешно зарекомендовали себя на Дальнем Востоке и позволяют бизнесу динамично развиваться и активно инвестировать в развитие регионов своего присутствия. Инвесторы в течение десяти лет снижают издержки по налогам на имущество и прибыль, платят пониженные страховые взносы, которые субсидируются государством. По специальной программе государством компенсируются процентные ставки по банковским кредитам. Упрощены процедуры получения земельных участков и таможенные формальности. Все это дает импульс к строительству нового жилья в северных регионах, а жителям – широкий выбор при покупке жилья, в том числе с помощью программы «Арктическая ипотека»", - рассказал заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев.

Правительство Архангельской области окажет застройщику помощь в проработке концепции проекта с учетом мер поддержки для бизнеса в Арктической зоне.

"Комфортное современное благоустроенное жилье и возможность его приобретения по приемлемым ценам – одно из ключевых условий, необходимых для того, чтобы люди оставались жить и работать, создавать семьи, растить и воспитывать детей в непростых климатических условиях Севера, - сказал первый заместитель губернатора Архангельской области - председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. - На протяжении последних нескольких лет мы кратно нарастили темпы строительства социального жилья, что позволяет нам серьезно продвинуться в решении проблемы расселения ветхих домов. Но при этом есть и большая потребность в строительстве нового коммерческого жилья. Тем более сегодня уже эффективно работают сразу несколько механизмов льготного кредитования, что является серьезным подспорьем для улучшения жилищных условий семей, в том числе молодых. Кроме того, это одно из привлекательных условий для специалистов, готовых переехать в Архангельскую область из других регионов и стран".

Управляющий партнер Группы «Самолет» Александр Прыгунков отметил, что компания планомерно наращивает присутствие в Арктической зоне России:

"По достоинству оценивая градостроительный потенциал макрорегиона, мы продолжаем расширять присутствие «Самолет» на севере Европейской части России. В конце этого года мы планируем начать строительства первого жилого комплекса в Заполярье, где существует большой потенциал для реализации крупных проектов в связи с недостатком предложений качественного современного жилья. А наличие привлекательных ставок по Арктической ипотеке делает этот субъект особенно интересным для девелоперов. Уверен, что подписанное соглашение позволит сделать городскую среду для жителей Архангельской области еще более комфортной".

Группа «Самолет» — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере девелопмента. Входит в число системообразующих организаций российской экономики, и по итогам 2023 года – в тройку лидеров по объему строительства жилья в Российской Федерации. Внешняя оценка активов достигла 1 057 млрд рублей, включая земельный банк объемом 46,5 млн м2 реализуемой площади. В портфеле компании фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах, в том числе ИЖС и курортная недвижимость, развитие бизнес-направления – платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс». Миссия компании, которая имеет представительства почти в 300 городах России и штат около 10 000 сотрудников, — создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс — время.