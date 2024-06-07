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Компания Электроэнергетического дивизиона "Росатома" и Правительство Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве

7 июня 2024, 18:00 304 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО Концерн Росэнергоатом
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Подписанный в рамках ПМЭФ-2024 документ касается развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.

7 июня 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме Правительство Челябинской области и «АтомЭнерго» (дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Оно предусматривает поэтапное развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в области путём создания сети «быстрых» и «медленных» зарядных станций*.

Реализация сотрудничества с правительством Челябинской области позволит повысить доступность электрозарядной инфраструктуры для жителей региона, даст дополнительные стимулы для развития электротранспорта и улучшить его экологическую ситуацию в регионе за счёт уменьшения выбросов вредных веществ и снижения шумового загрязнения, характерных для автомобилей с ДВС.

«Сегодня, благодаря реализации современных проектов Россия укрепляет свой технологический суверенитет. Образовавшаяся синергия усилий Правительства Челябинской области и Госкорпорации "Росатом" позволит повысить доступность электрозарядной инфраструктуры и тем самым внесёт существенный вклад в популяризацию электротранспорта и улучшение экологической ситуации для каждого жителя региона», - отметил заместитель генерального директора - директор по сбыту АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Хвалько.

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Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Электроэнергетика 

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