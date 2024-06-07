Подписанный в рамках ПМЭФ-2024 документ касается развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.

7 июня 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме Правительство Челябинской области и «АтомЭнерго» (дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Оно предусматривает поэтапное развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в области путём создания сети «быстрых» и «медленных» зарядных станций*.

Реализация сотрудничества с правительством Челябинской области позволит повысить доступность электрозарядной инфраструктуры для жителей региона, даст дополнительные стимулы для развития электротранспорта и улучшить его экологическую ситуацию в регионе за счёт уменьшения выбросов вредных веществ и снижения шумового загрязнения, характерных для автомобилей с ДВС.