Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Подписанный в рамках ПМЭФ-2024 документ касается развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.
7 июня 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме Правительство Челябинской области и «АтомЭнерго» (дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Оно предусматривает поэтапное развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в области путём создания сети «быстрых» и «медленных» зарядных станций*.
Реализация сотрудничества с правительством Челябинской области позволит повысить доступность электрозарядной инфраструктуры для жителей региона, даст дополнительные стимулы для развития электротранспорта и улучшить его экологическую ситуацию в регионе за счёт уменьшения выбросов вредных веществ и снижения шумового загрязнения, характерных для автомобилей с ДВС.
«Сегодня, благодаря реализации современных проектов Россия укрепляет свой технологический суверенитет. Образовавшаяся синергия усилий Правительства Челябинской области и Госкорпорации "Росатом" позволит повысить доступность электрозарядной инфраструктуры и тем самым внесёт существенный вклад в популяризацию электротранспорта и улучшение экологической ситуации для каждого жителя региона», - отметил заместитель генерального директора - директор по сбыту АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Хвалько.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter