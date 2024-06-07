Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, заключила соглашение с Курской областью о сотрудничестве по строительству фабрики по переработке окисленных железистых кварцитов (ОЖК) на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева.

Металлоинвест намерен инвестировать в проект более 210 млрд рублей. В случае реализации проекта в Железногорске будет создано не менее 900 высококвалифицированных рабочих мест.

Соглашение подписали генеральный директор Металлоинвеста Олег Крестинин и врио губернатора региона Алексей Смирнов на ПМЭФ-2024.

Новое производство планируется запустить в 2028 году. Проектная мощность фабрики – более 7 млн тонн железорудного концентрата премиального качества в год с возможностью дальнейшего повышения мощности до 11 млн тонн.

Полученный из окисленных кварцитов концентрат позволит производить окатыши с содержанием железа до 68% и низким уровнем диоксида кремния. Данный вид окатышей отвечает требованиям современного рынка и является экологичным продуктом для использования в «зелёной» металлургии, основанной на технологии прямого восстановления железа.

Реализация проекта позволит снизить себестоимость добычи руды на МГОКе за счет сокращения затрат в части горных работ.

«Это знаковый проект для горно-металлургический отрасли России, – отметил Олег Крестинин. – На протяжении почти 70 лет, с начала работ в карьере Михайловского ГОКа, добытые окисленные кварциты не перерабатывались из-за отсутствия технологии. Теперь мы сможем вовлечь ОЖК в производство товарной продукции благодаря уникальной технологии обогащения, разработанной специалистами Металлоинвеста совместно с российскими учеными и проектировщиками».

«Металлоинвест – ведущий работодатель и налогоплательщик Курской области, наш надежный партнер в решении важнейших инфраструктурных и социальных задач, – подчеркнул Алексей Смирнов. – Несмотря на все внешние вызовы, Михайловский ГОК намерен реализовать новый мега-проект, который укрепит экономический потенциал нашего региона. Принципиально важно, что новый проект направлен на сокращение воздействия производства на окружающую среду».

ОЖК – руды со сложным вещественным составом, слабыми магнитными свойствами и низкой раскрываемостью минералов железа. Общие запасы окисленных железистых кварцитов Михайловского месторождения составляют 2,6 млрд тонн.