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Москва и "КамАЗ" построят завод по производству грузовых автомобилей

7 июня 2024, 16:50 341 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Планируется, что там будет выпускаться около 40 тысяч машин в год.

На Петербургском международном экономическом форуме Сергей Собянин, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере производства грузовиков высокого класса.

Цель Соглашения — создание первого в России роботизированного завода по выпуску среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей. В передовом производственном центре будут применять отечественные ИТ-решения. Они помогут планировать, автоматизировать, оперативно управлять производством и мониторить работу технологического оборудования и рабочего персонала.

Общий объем инвестиций составит 50,2 миллиарда рублей.

«Планируется, что на московском автозаводе будет выпускаться около 40 тысяч машин в год. Грузовики будут применять в строительстве, логистике, сельском хозяйстве и в других сферах. Для строительства передового производственного центра выделим инвестору земельный участок площадью 60 гектаров. Трудоустроиться на предприятие смогут 1,4 тысячи человек. ПАО “КамАЗ” — наш давний партнер. Вместе мы реализуем масштабные программы развития города, и в первую очередь транспортной инфраструктуры. Например, сегодня в парке “Мосгортранса” больше 1,4 тысячи электробусов КамАЗ, закупленных по контрактам жизненного цикла», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В 2021 году на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в Москве открылось сборочное производство этого экологически чистого вида городского транспорта. В результате удалось сократить время поставки, сборки и обслуживания электробусов, сэкономить на логистике, создать на предприятии около 100 высокотехнологичных рабочих мест.

В настоящее время в Красной Пахре (ТиНАО), недалеко от крупнейшего электробусного парка, на предоставленном Правительством Москвы земельном участке площадью 14 гектаров КамАЗ строит современный ремонтный завод и склад комплектующих. Новое предприятие обеспечит своевременный качественный ремонт и техническое обслуживание городских электробусов, автобусов и коммунальной техники, подготовку новых квалифицированных кадров. Это повысит комфорт и безопасность наземного пассажирского транспорта. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, КАМАЗ
Отрасль: Машиностроение Транспорт 

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