Пилотной площадкой, где будет реализовано данное решение, станет Нововоронежская АЭС

Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») успешно завершил этап разработки конструкторской документации и информационной модели современного модульного ЦОД для Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»). Это комплексное решение, позволяющее обеспечить непрерывность работоспособности ИТ-систем любого предприятия.

Нововоронежская АЭС (г. Нововоронеж Воронежской области) станет пилотной площадкой, где оно будет реализовано. Далее до конца 2025 года его планируется растиражировать на Балаковскую и Смоленскую атомные станции.

«Проект Концерна «Росэнергоатом» по созданию модульных ЦОД для атомных электростанций России - важный шаг в обеспечении надежной и высокопроизводительной инфраструктуры для стратегически важных объектов страны в будущем. Пока данные МЦОД предназначены только для АЭС, но в перспективе у этого направления есть коммерческое будущее. Как и по многим другим кейсам, мы сначала внедряем их у себя, а потом можем предложить решение с положительным референсом во вне», - отметил Олег Шальнов, директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией АО «Концерн Росэнергоатом».

Проект ориентирован на повышение уровня технологического суверенитета и обеспечения долгосрочного спроса на высокотехнологичную продукцию и имеет системное значение для функционирования экономики и решения социально-экономических задач РФ.

Модульный ЦОД представляет собой произведенное и протестированное комплексное решение, позволяющее оперативно ввести в эксплуатацию серверную инфраструктуру и обеспечить непрерывность работоспособности ИТ-систем предприятий.

«Одним из важных преимуществ модульных ЦОД является то, что они не требуют капитального строительства или дорогостоящего переоборудования существующего помещения. Также это - возможность развернуть МЦОД в любом месте в короткий срок, легкость масштабирования. Уверен, что наше сотрудничество в разработке российских модульных ЦОД, в том числе, позволит повысить их коммерческую зрелость, как продукта Концерна», - добавил Олег Шальнов.

Изготовление и сборка будут выполнены на современной производственной площадке ООО «ИТК СИСТЕМА» в городе Обнинске Калужской области. Разработанный модульный ЦОД соответствует требованиям отказоустойчивости инженерной инфраструктуры TIER-3 (согласно классификации UI).

«Мы рады начать сотрудничество с Концерном «Росэнергоатом» и внести свой вклад в модернизацию критически важной инфраструктуры. Сегодня приступаем к производству МЦОД, ввод в эксплуатацию которого запланирован на I квартал 2025 года. Проект реализуется с высоким уровнем отечественной локализации, что способствует развитию российских технологий и снижению зависимости от импортных решений», - отметил, Генеральный директор ООО «ИТК СИСТЕМА» Тимур Абрамов.

Крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.