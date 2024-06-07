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Новый автозавод в Новосибирской области будет производить до 14 тысяч единиц продукции в год

7 июня 2024, 17:30 311 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Корпорация развития Новосибирской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: air-nso.ru

Фото: air-nso.ru

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Правительством Новосибирской области и ООО «Тренд» о реализации инвестиционного проекта по строительству автозавода грузового транспорта в Новосибирске.

Подписи под соглашением поставили губернатор региона Андрей Травников и директор ООО «Тренд» Константин Подшивалов.

Реализацию проекта будут осуществлять в несколько этапов. Объем инвестиций составит почти 20 млрд рублей. Проект решает ряд экономических и социальных задач, в том числе замещение импортного автомобильного транспорта.  

По планам инвестора, завод выйдет на полную проектную мощность в 2033 году. На первом этапе планируется запуск малотоннажных моделей, а также формирование круга поставщиков узлов и компонентов с максимальным снижением доли импортных комплектующих. Первая модель – пятитонный грузовик – сойдёт с конвейера уже в 2027 году.

Ассортимент завода будет включать широкий модельный ряд автомобилей, которые пользуются наибольшим спросом у российских потребителей – от малотоннажных, грузоподъемностью 2-5 тонн, до магистральных, грузоподъемностью 10-12 тонн.

«В настоящее время в России возникла высокая потребность в коммерческом грузовом транспорте отечественного производства. И главная задача автозавода – наладить выпуск широкой линейки ТС от 2 до 15 тонн. Сейчас составлены сметные расчеты, изучен спрос и выбраны поставщики оборудования. Выбран земельный участок под строительство, который отвечает необходимым требованиям», – говорит директор ООО «Тренд» Константин Подшивалов.

Инвестиции в развитие отечественного грузового транспорта позволят создать 1970 рабочих мест. Срок реализации проекта запланирован на 2024-2033 годы.

Компания ООО «Тренд» является дочерним предприятием АО «Финсиб» – торгово-производственная компания с головным офисом в Новосибирске, имеющая склады в 21 городе России – от Москвы до Владивостока, и сбытовые подразделения в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство Транспорт 

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