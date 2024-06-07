Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех будет поставлять газотурбинное оборудование на объекты энергетики Хабаровского края, что позволит повысить их мощность и реализовать несколько энергоемких инвестпроектов. Соглашение о взаимодействии в области развития и модернизации топливно-энергетического комплекса региона было заключено на Петербургском международном экономическом форуме.

Подписи под документом поставили генеральный директор ОДК Вадим Бадеха, временно исполняющий обязанности губернатора, председатель правительства Хабаровского края Дмитрий Демешин и председатель совета директоров ООО «АГрупп» Сергей Абрамов.

Стороны договорились о взаимодействии в вопросах строительства, реконструкции и модернизации объектов генерации. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха выступит поставщиком энергетического оборудования и будет оказывать сервисные услуги по ремонту и обслуживанию оборудования на объектах энергетики Хабаровского края. Заказчиком и инвестором проектов по модернизации ТЭК региона является компания «АГрупп».

«Обеспечение российского топливно-энергетического комплекса современным отечественным оборудованием – одна из наших приоритетных задач в составе Ростеха. ОДК имеет многолетний опыт и компетенции, мы представляем широкую линейку надежных газотурбинных агрегатов для энергетической инфраструктуры. Наша продукция позволит в полной мере реализовать значимые проекты в регионах, в том числе в Хабаровском крае. Оборудование, которое будет поставлять наша компания «ОДК Инжиниринг», поможет решить задачу развития и модернизации объектов энергообеспечения инфраструктуры и промышленных предприятий региона», – сказал генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Вадим Бадеха.

Сейчас на территории России на объектах российской энергетической отрасли успешно эксплуатируется более 500 газотурбинных двигателей и 180 газотурбинных энергетических агрегатов. Диапазон мощности выпускаемого ОДК оборудования составляет от 2,5 до 118 МВт. Комплексным поставщиком, оказывающим услуги сервисного обслуживания и сопровождения поставок газотурбинного оборудования по контрактам жизненного цикла, является компания «ОДК Инжиниринг».

Трехстороннее соглашение подписано в рамках работы ХХVII Петербургского международного экономического форума, который проходит с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Координацию взаимодействия в рамках соглашения со стороны правительства Хабаровского края будет осуществлять Министерство энергетики края.

ПМЭФ является наиболее значимым и масштабным деловым событием в мире и проводится под патронажем и при участии президента Российской Федерации. За 25 лет ПМЭФ завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития. В этом году форум объединил участников из 136 стран.