На Петербургском международном экономическом форуме Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и Генеральный директор «Армавирской металлургической компании» (входит в собственность участника ГК «РИАК») Александр Симаков подписали Соглашение о сотрудничестве в рамках финансирования строительства литейно-прессового завода полного цикла по производству алюминиевых профилей в городе Армавире Краснодарского края.

Общая стоимость долгосрочного инвестиционного проекта превысит 21 млрд рублей. Он станет важным элементом алюминиевого промышленного кластера России.

Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Для Сбера поддержка промышленного роста в южных регионах России остаётся ключевым направлением работы. Создаваемые теперь и на Кубани производственные мощности алюминиевого кластера страны станут важной частью импортозамещения в промышленности и укрепления технологического суверенитета страны. На первом этапе реализации будет налажено производство алюминиевых слитков, на втором – алюминиевого профиля проектной мощностью до 60 тысяч тонн ежегодно. Уверен, что этот новый масштабный инвестпроект уже в ближайшие годы поможет не только быстрому бизнес-росту инициатора проекта, но и всей экономики Краснодарского края, а также промышленности России».

Александр Симаков, генеральный директор «Армавирской металлургической компании»:

«В партнёрстве со Сбербанком мы запускаем долгосрочный проект строительства завода алюминиевых профилей в промышленном парке «Армавир». Спрос на нашу продукцию уже сегодня очень высок, а проект поддержан Минээкономразвития РФ как приоритетный. Наш профиль в перспективе поможет полному замещению импортируемой из-за рубежа продукции, необходимой, например, для архитектурного остекления, производства электропоездов «Ласточка» и ВСМ, электромобилей. Также мы видим ещё десятки социально и экономически важных отраслей, где наша продукция будет очень востребована: строительство, машиностроение, сельское хозяйство, и многие другие».

Напомним, в начале 2023 года Сбер поддержал единственный в СКФО металлургический завод данного типа на Северном Кавказе, входящий в состав группы компаний РИАК. Он вошел в состав первого в стране алюминиевого промышленного кластера, зарегистрированного в реестре Минпромторга России. Общий бюджет проектов ГК «РИАК» превысил 800 млн рублей, а их реализация помогла созданию более 350 рабочих мест. Производственные мощности в Ингушетии выпускают цилиндрические алюминиевые слитки для собственных нужд и для товарного сбыта, а также алюминиевый профиль. ГК «РИАК» реализует продукцию как внутри страны, так и на экспорт. Как отмечал участник и генеральный директор ООО «РИАК» и ООО ЗАС «РИАЛ» Ахмед Тумгоев, за десять лет группа компаний из небольшого цеха в Назрани стала одним из самых крупных промышленных объектов в Ингушетии. Продукция отправляется в Москву, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Беларусь, другие регионы РФ и страны.