В Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного экономического форума Системный оператор и Сбербанк России подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу прогнозирования развития электроэнергетики.

Документ подписали Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий и Заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк» Анатолий Попов.

Соглашение с крупнейшим финансовым конгломератом, имеющим большой опыт и инструменты оценки инвестиционных перспектив, направлено на совершенствование процедур перспективного планирования развития электроэнергетики в рамках новой системы перспективного планирования, стартовавшей в отрасли в 2023 году. В настоящее время Системный оператор является основным центром компетенций по определению будущего облика энергосистемы.

Стороны планируют совместно оценивать перспективы исполнимости новых инвестиционных проектов в экономике России, поскольку это в значительной степени влияет на планирование развития энергосистемы страны.

Объединение экспертных ресурсов двух компаний поможет усовершенствовать прогнозирование потребления электроэнергии и мощности в средне- и долгосрочной перспективе и повысить эффективность развития энергосистемы для обеспечения устойчивого социально-экономического роста.

«Инвестиционные проекты в электроэнергетике имеют длительный характер и предусматривают значительные финансовые вложения, что требует максимально корректного планирования. Сбербанк как крупнейший финансовый центр страны может оценить специфику, вероятность и порядок реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики и социальной сферы. Системный оператор в рамках новой системы перспективного планирования обладает наиболее полной информацией об энергосистеме, узких местах, потенциально энергодефицитных районах, технологических инструментах для решения разнообразных задач. Объединение наших экспертиз направлено на повышение точности в принятии технически обоснованных, экономически эффективных, рациональных и сбалансированных вариантов развития энергетической инфраструктуры с учетом актуальных социально-экономических потребностей и установленных параметров надежности», – подчеркнул Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий по итогам церемонииподписания документа.

Соглашение определяет основные направления сотрудничества и предусматривает ряд конкретных организационных мероприятий по оценке перспектив реализации инвестиционных и социально-экономических проектов, способных повлиять на планы развития энергосистемы страны.

Важнейшее направление взаимодействия – обмен актуальной информацией о прогнозах развития основных отраслей промышленности и социальной сферы, фактических и прогнозных показателях реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов, проведение их совместной экспертизы.

«Устойчивое развитие российской экономики во многом определяется развитием ее базовой отрасли – электроэнергетики. Точность прогнозирования спроса – один из важных факторов, позволяющих в будущем минимизировать появление дисбалансов в энергетике, которые ведут к дефициту или, наоборот, появлению избыточных мощностей, что оказывает негативный эффект на промышленность и потребителей. Сбер, сам являясь крупным потребителем электроэнергии и имея большую экспертизу в сфере искусственного интеллекта, будет в партнерстве с Системным оператором формировать такие прогнозы», – отметил заместитель Председателя Правления СбербанкаАнатолий Попов.

В целях повышения эффективности взаимодействия сторон представитель Сбербанка будет включен в состав формируемого в настоящее время Совета по вопросам прогнозирования потребления электроэнергии и мощности. В число основных задач Совета войдут уточнение ключевых прогнозных показателей функционирования энергосистемы в среднесрочной и долгосрочной перспективе с учетом актуальных темпов социально-экономического развития. Планируется, что в состав нового органа войдут представители других крупных компаний банковского сектора, с которыми планируется подписание аналогичных соглашений.

К числу основных сфер сотрудничества со Сбербанком отнесены также обсуждение инвестиционных стратегий в электроэнергетике и целесообразности конкретных мероприятий по развитию сетевой инфраструктуры и строительству генерирующих мощностей.