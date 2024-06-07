Станкостроение: Пензенский кластер плюс Бауманка

Первый в стране станкостроительный кластер «ПензаСтанкоМаш», его ключевое предприятие ООО «СтанкоМашСтрой» и МГТУ им. Н.Э. Баумана объединили усилия в области разработки станков, технологического оборудования и подготовки кадров. Стороны намерены содействовать реализации федерального проекта «Развитие производства средств производства», что позволит увеличить выпуск отечественного оборудования, комплектующих и инструмента.

Соглашение о сотрудничестве было подписано 7 июня на ПМЭФ–2024 ректором Бауманского университета Михаилом Гординым и генеральным директором станкостроительного предприятия Олегом Кочетковым в присутствии губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Станкостроительный кластер «ПензаСтанкоМаш» – первый в России. Он консолидирует усилия 16 резидентов – наряду с пензенскими специалистами над решением задач по локализации процессов выпуска импортозамещающей продукции и формированию технологического суверенитета работают представители Владимирского, Рязанского и Самарского регионов. Конечное производство осуществляет станкостроительный завод в Пензе – «СтанкоМашСтрой». Теперь с кластером будет сотрудничать ведущий инженерный вуз страны.

«В Пензенской области станкостроение было создано с нуля немногим более десяти лет назад, и сейчас уже можно говорить о значимых достижениях по локализации, импортозамещению комплектующих, развитию продуктовой линейки. Однако для дальнейшего движения вперёд необходима кооперация с представителями науки и высшей школы, вместе нам предстоит работа над решением существующих проблем по подготовке квалифицированных кадров. Только консолидация совместных усилий позволит достойно ответить на вызовы современности, возродить отечественное станкостроение и обеспечить уверенное движение отрасли вперёд», – отметил Олег Кочетков.

«Очень приятно наблюдать позитивное развитие станкоинструментальной отрасли благодаря кластеру, и мы в Бауманке рады стать частью этого проекта. Тем более, что для будущих инженеров очень важны живая связь с производством, участие в реальной работе. Они дают взаимообогащение знаниями, технологиями, опытом и позволяют обеспечить подготовку квалифицированных машиностроителей, отвечающих перспективным требованиям развития нашей экономики. Уже этим летом первая группа студентов кафедры МТ1 поедет на практику в Пензу, стажировку пройдут и преподаватели кафедры», – подчеркнул Михаил Гордин.

В планах сторон – организация целевого набора в Бауманку (в том числе в магистратуру) в интересах предприятий области, производственные практики студентов, стажировки преподавателей. Специалисты заводов Пензенского кластера будут иметь возможность повысить квалификацию в МГТУ им. Н.Э. Баумана, как в части теории, так и в области исследования станков. Взаимодействие планируется и в прикладной науке: совместными усилиями будут разрабатываться новые решения для станков с целью повышения их точности, производительности, энергоэффективности. Немаловажным аспектом станет проведение испытания станков с целью выявления возможных проблем и их устранения.