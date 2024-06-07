В Мурманске построят новый микрорайон с парком

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), федеральный девелопер GloraX и правительство Мурманской области, подписали соглашение о сотрудничестве с целью реализации масштабного проекта комплексного освоения территорий. Объем инвестиций в проект составит 11 млрд руб. Начало строительства запланировано на 2024 год, а окончание – на 2032 год.

7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова подписи под документом поставили Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, Кирилл Каменев, заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ, а также Дмитрий Кашинский, президент GloraX.

«Города Арктики обновляются с помощью созданных государством инструментов, среди которых преференциальные режимы и льготная ипотека. Мы следуем опыту Дальнего Востока, где за пять лет удалось вдвое нарастить ввод жилья. Инвесторы получают возможность повысить эффективность каждого вложенного рубля и за счёт этого реализуют проекты комплексной застройки, а люди могут приобрести качественное жильё в ипотеку по самой низкой процентной ставке», - прокомментировал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

Соглашение предполагает реализацию масштабного проекта, в рамках которого на территории площадью 25 гектаров инвестор планирует возвести почти 170 тыс. кв. м недвижимости, а также выполнить благоустройство парковой зоны для жителей. Участок расположен на улице Морская в Мурманске. В пешей доступности от проекта расположены детские сады, гимназия, а также многочисленные магазины и предприятия сферы услуг.



Объём инвестиций в проект составит 11 млрд руб. Проект будет реализован в несколько очередей, начало строительства запланировано на 2024 год, а окончание – на 2032 год.

«Подписание соглашения – закономерное продолжение экспансии GloraX в регионы. Мурманск является крупнейшим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом, и обладает высоким уровнем инвестиционной привлекательности. При этом рынок жилья в регионе нуждается в новых стимулах к развитию, и федеральные и городские власти ведут огромную работу в этом направлении. В частности, одним из важнейших инструментов стала «арктическая ипотека». Уверен, что наш опыт в реализации комплексных проектов будет полезен для региона. У GloraX есть все необходимые компетенции, чтобы предложить столице российской Арктики качественный, востребованный продукт», - прокомментировал Дмитрий Кашинский, президент GloraX.

В рамках реализации проекта в течение 3 месяцев со дня подписания соглашения девелопер планирует подать заявку с целью получения статуса резидента Арктической зоны РФ. Так, помимо прочих преимуществ, этот статус обеспечивает налоговые преференции, а также позволит инвестору получить земельные участки на правах аренды без участия в торгах.

«Даже весьма амбициозные проекты комплексной застройки, в рамках которых не только строится жильё, но и парковые пространства, реализовать проще с применением преференциальных режимов. КРДВ окажет содействие инвестору в получении статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации и соответствующую поддержку, а Мурманск получит новый микрорайон с качественным доступным жильём», - сказал заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев.

Он также отметил, что с получением в рамках статуса резидента АЗРФ налоговых льгот и административной поддержки для инвестора упрощается стартовый этап в реализации проекта и снижается стоимость строительства, а вместе с этим – стоимость конечного квадратного метра. «Арктическая ипотека» с льготной ставкой под 2% годовых позволит обеспечить тысячи граждан качественным жильем на комфортных для них условиях, внесёт свой вклад в повышение качества жизни в Мурманской области.