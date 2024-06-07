На втором и третьем этапах обхода приступили к завершающему этапу работ.

Всего в рамках строительства четырехполосной автодороги IБ категории протяженностью 81 км необходимо уложить 1 млн 262 тыс. тонн асфальтобетона. Для обеспечения необходимой прочности проезжей части и соответствия параметрам первой дорожной категории проектом предусмотрена укладка трех слоев асфальтобетона общей толщиной 23 см.

Дорожная одежда устроена более чем наполовину – на основном ходу трассы на 65 % выполнено устройство основания дорожной одежды. На всем протяжении обхода уложено более 48 км верхнего слоя основания, более 43 км нижнего слоя покрытия и 9 км верхнего слоя покрытия.

В этом году дорожникам предстоит устроить 841 тыс. тонн асфальтобетона (39 км верхнего слоя основания, 43 км нижнего слоя покрытия и более 80 км верхнего слоя покрытия). Весь объем работ планируется завершить в сентябре 2024 года.

Для производства смеси на обходе смонтировано пять асфальтобетонных заводов (н.п. Бурды, Шингальчи, Кузембетьево, Афанасово и Костенеево). Для выпуска асфальтобетонных смесей на складах временного хранения заготовлено 484 тыс. тонн инертных материалов. Также на территории строительных городков установлены бетонные заводы и грунтосмесительные установки. Кроме того, функционируют лабораторные посты, в которых проводится входящий контроль качества всех материалов, используемых при строительстве трассы (песок, щебень, щебеночно-песчаные смеси и пр.), в том числе битумного вяжущего материала и асфальтобетонной смеси, выпускаемой АБЗ.

Также дорожники приступили к обустройству дороги, в том числе к устройству барьерного ограждения и линий электроосвещения. Всего на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов предстоит смонтировать более 50 км линий электроосвещения, более 160 км осевого и бокового ограждения. Для устранения акустических загрязнений на участках автодороги и искусственных сооружениях, которые проходят рядом с населенными пунктами, смонтируют более 14 км шумозащитных конструкций.

*** В составе строящегося обхода Нижнекамска и Набережных Челнов – 81 км четырехполосной автодороги IБ категории, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. Для обеспечения безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу транспортные потоки разделят металлическим барьерным ограждением. Транспортный обход позволит вывести транзитный транспорт из городов, разгрузив дорожную сеть агломераций. Также благодаря вводу в эксплуатацию этого объекта время в пути между Казанью и Нижнекамском сократится почти на час. Работы планируется завершить до конца 2024 года.